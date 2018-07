Alla Spezia 50 o festival del jazz

Asti risponde a Novelli : "Nessun vuoto culturale Alla Spezia - i fatti raccontano ben altro" : Ad oggi però, me lo consenta presidente, la sua posizione risulta quella di mosca cocchiera di un dissenso che non trova aderenze nei fatti ma solo nella faziosità politica. L'estate spezzina non è ...

Michele Prospero Alla Spezia per "Quale unità della sinistra dopo la sconfitta?" : Seguirà la relazione "Partecipazione democratica e mediazione politica: come ricostruirle?" di Michele Prospero professore di Filosofia del Diritto Università "La Sapienza", Roma; Direttore rivista "...

Il Parma è stato deferito dAlla Procura federale per tentato illecito sportivo nell’ultima partita di Serie B contro lo Spezia : La Procura federale della FIGC ha deferito la società del Parma Calcio e il suo giocatore Emanuele Calaiò per tentato illecito sportivo nell’ultima partita del campionato di Serie B giocata contro lo Spezia il 18 maggio. Il presunto illecito riguarda The post Il Parma è stato deferito dalla Procura federale per tentato illecito sportivo nell’ultima partita di Serie B contro lo Spezia appeared first on Il Post.