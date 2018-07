Alitalia agli italiani Toninelli | Tornerà compagnia di bandiera | con un

huffingtonpost

(Di mercoledì 18 luglio 2018) "L'tà è un punto fondamentale nel futuro" di. Lo afferma il ministro dei Trasporti, Daniloa RaiNews 24 aggiungendo che "torneremo a farla diventaredicon il 51% in capo all'Italia e con un partner che la faccia volare". Nel contempo, prosegue, emergono "i danni straordinari" compiuto da manager spesso dipinti come molto efficienti.Dellaaerea ha parlato anche il vice premier e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, nell'ambito della sua informativa alla Camera sui tavoli di crisi. "Sono in corso da parte di questo Governo le interlocuzioni necessarie per assicurare un futuro a questa azienda, per tutelare al meglio le esigenze dei lavoratori e del Gruppo e mi spenderò in prima persona con tutti i player internazionali per trovare un futuro all'azienda". Il ministro ha spiegato ...