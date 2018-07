Alessandra Amoroso e Stefano Settepani si sposano? Matrimonio entro l' anno

Amici in love : Alessandra Amoroso sposa Stefano Settepani - Annalisa innamorata del suo caro amico... : ROMA - Novità sentimentali per le ex stelline di 'Amici' Alessandra Amoroso e Annalisa Scarrone Per Alessandra si parla di matrimonio col fidanzato Stefanio Settepani, produttore, collaboratore di ...

Alessandra Amoroso : matrimonio entro la fine dell'anno? : Alessandra Amoroso e il compagno Stefano Settepani, produttore musicale, potrebbero sposarsi entro la fine dell'anno. Si legge questo sulle pagine del settimanale Chi, che riporta la notizia del fatto che la cantante sarebbe impegnata con i preparativi delle sue nozze. @giovanni_gastel FOTO meravigliosa...! ❤️ #ricordi #ciao #bigfamily❤️ #2016 Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@Amorosoof) in data: ...

Nuovo duetto dei Tiromancino dopo Alessandra Amoroso - La descrizione di un attimo con J-Ax o Jovanotti? : Nuovo duetto dei Tiromancino in un classico del loro repertorio per il Nuovo album in uscita il prossimo autunno: tra i papabili collaboratori per questa seconda partnership nel giro di pochi mesi sono J-Ax e Jovanotti, almeno stando al suggerimento lasciato cadere in rete dal frontman della band. dopo aver celebrato il diciottesimo compleanno di una delle sue creature più amate, Due Destini, Federico Zampaglione torna a duettare con una voce ...

Alessandra Amoroso dopo Amici 17 : la dichiarazione di Annalisa : Amici di Maria De Filippi: Annalisa dice la sua su Alessandra Amoroso Alessandra Amoroso è stata giurata ad Amici 17. In quella occasione ha colpito molto i telespettatori per il suo modo di essere. Difatti la popolare cantante non ha lesinato nel mostrare la sua sensibilità, commovendosi spesso e volentieri nel momento in cui i vari concorrenti del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi sono stati via via eliminati. Nella ...

Annalisa Scarrone : le parole che non ti aspetti su Alessandra Amoroso : Le parole di Annalisa Scarrone su Alessandra Amoroso Da tempo è nota l’amicizia che lega Alessandra Amoroso e Emma Marrone. Pochi sono a conoscenza, invece, del legame tra Sandrina e Annalisa Scarrone, nato grazie ad Amici (seppur le due abbiano partecipato a due edizioni differenti!). Nali ha di recente speso delle belle parole per la […] L'articolo Annalisa Scarrone: le parole che non ti aspetti su Alessandra Amoroso proviene da ...

Svelati alcuni autori del nuovo album di Alessandra Amoroso atteso in estate : Prendono volti e nomi gli autori del nuovo album di Alessandra Amoroso, atteso per le settimane appena successive all'estate. L'artista ha infatti dichiarato di essere in studio di registrazione per la realizzazione del nuovo disco di inediti, che dovrebbe vedere la luce molto presto. Saranno quindi dei mesi molto caldi per Alessandra Amoroso, che si trova completamente immersa nel lavoro dopo il ritorno in radio con Due Destini dei ...

Chi è Stefano Settepani - fidanzato di Alessandra Amoroso : Stefano Settepani è il fidanzato di Alessandra Amoroso e l’uomo che da due anni è al suo fianco. Classe 1976, è nato a Milano, ma si è trasferito per lavoro a Roma, dove vive ancora oggi. È molto conosciuto nel mondo della tv soprattutto per essere il produttore esecutivo di Amici di Maria De Filippi. Alle spalle ha un matrimonio finito da cui sono nate due figli a cui è molto legato. La sua carriera è iniziata a Mediaset quando era ancora ...

Alessandra Amoroso in vacanza con Stefano Settepani prima del nuovo album (foto) : Alessandra Amoroso in vacanza con Stefano Settepani anticipa l'uscita del nuovo album con un po' di meritato relax sulla spiaggia in compagnia del suo fidanzato. I due sono stati paparazzati a Ostia da Chi, che ha pubblicato alcune immagini della coppia intenta a trascorrere qualche ora al mare in un momento libero da impegni lavorativi. L'amore tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani dura in maniera stabile da ormai due anni, tanto ...

