Alcatel 5V | un 19 | 9 con display Full View e doppia fotocamera

Alcatel 1 arriva in Italia a meno di 80 euro con display 18 : 9 e Android Go : Con Alcatel 1, lo smartphone di fascia bassa appena ufficializzato dall'azienda, in Francia sono sicuri di cambiare le regole degli entry-level L'articolo Alcatel 1 arriva in Italia a meno di 80 euro con display 18:9 e Android Go proviene da TuttoAndroid.