Al via in Sicilia il progetto ' La terra incontra il mare'

San Vito Lo Capo - al via SiciliAmbiente Documentary Film Festival : Difendere l'ambiente si può. E il racconto può essere un'arma. Preceduto da due giorni di anteprime , l'8 e il 9 luglio, poi dal 10 al 15 luglio a San Vito Lo Capo , TP, si srotola il SiciliAmbiente ...

Sanità : Sicilia - via libera a concorso per 317 dirigenti anestesisti : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - Via libera al concorso pubblico per 317 posti a tempo indeterminato di dirigente medico di Anestesia e Rianimazione nelle Aziende sanitarie provinciali e ospedaliere della Sicilia. L'assessore alla Salute Ruggero Razza ha firmato una direttiva indirizzata ai vertici del

Saldi estivi al via - si parte da Sicilia e Basilicata : spesa media di 100 euro a persona : Sono partiti oggi i Saldi estivi in Sicilia, domani l'avvio in Basilicata: per tutte le altre regioni si dovrà aspettare sabato 7 luglio. Confcommercio stima un giro d'affari da 3,5 miliardi di euro con una spesa media a famiglia di 227 euro: una cifra leggermente inferiore ai 100 euro per ogni persona.Continua a leggere

Lettera aperta inviata dal Forum siciliano dei movimenti per l´Acqua ed i Beni Comuni ai sindaci della provincia di Agrigento : Lettera aperta AI sindaci della provincia DI Agrigento NON ARRESTATE IL PERCORSO VIRTUOSO VERSO l´Acqua PUBBLICA Palermo 30.06.18 Alla cortese attenzione delle Sig.re e dei Sig.ri sindaci della ...

Saldi : al via in Sicilia l’1 luglio - Confcommercio ‘spesa media di 150 euro a famiglia’ (2) : (AdnKronos) – A pesare sulle vendite nei negozi sono soprattutto gli acquisti online. “Abbiamo chiesto a livello nazionale l’introduzione della web tax perché i colossi del web devono stare nello stesso mercato con le stesse regole e con le stesse imposte delle nostre attività – aggiunge la presidente di Confacommercio Palermo – Le vendite on line hanno inciso negativamente sulle vendite dei negozi ma sappiamo ...

Arte e vino a Gibellina. viaggio in Sicilia per brindisi d’autore nella città-museo a cielo aperto : Destinazione Sicilia. Con sosta a Gibellina. Protagonista (virtuale) dell'evento lo scirocco, il vento che rappresenta il Mediterraneo come un fil rouge che "unisce" i popoli che lo vivono e accarezza le culture che ne sono toccate.Uno scenario unico dentro al quale prende il via in questo weekend di fine giugno, la seconda edizione di Scirocco Wine Fest, che ha l'obiettivo di mettere a confronto culture e tradizioni dei paesi del Mediterraneo ...

Sicilia : lavori su viadotto Morello - chiuso tratto A19 Palermo-Catania : Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - Chiusa da domani, martedì 26 giugno, l'autostrada A19 Palermo-Catania tra Enna e Ponte Cinque Archi, in direzione del capoluogo Siciliano. La chiusura, spiega l'Anas, servirà per consentire un intervento di ripristino sul viadotto Morello, già sottoposto a doppio senso

Marina Militare : domani al via la IV edizione della “Marisicilia cup” : Venerdì 22 giugno si darà il via alla “Marisicilia CUP 2018”, trofeo velico giunto alla sua IV edizione che si svolgerà nelle acque del golfo Xifonio. La manifestazione, organizzata dal Comando Marittimo Sicilia congiuntamente al Comune di Augusta e al Club Nautico Augusta ASD, sarà fitto di attività sportive, dimostrazioni pratiche, esibizioni e spettacoli e prenderà il via con un incontro socio culturale sullo “Lo sviluppo portuale di Augusta ...

Vasco Rossi - Concerto Messina/ Stadio San Filippo : orari - biglietti e scaletta - viaggio siciliano del Blasco : Vasco Rossi, Concerto Messina 21 giugno: orari, biglietti, scaletta e oggetti vietati dell'ultima tappa Vasco Non Stop Live Tour 2018 che ha fatto registrare ovunque il sold out.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 14:47:00 GMT)