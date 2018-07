Al Museo della Scienza di Milano la mostra Leonardo Parade

La Rai "accessibile" - nuovo allestimento per il Museo della Radio e della Tv : ... Adv " Associaione disabili visivi, Uici " Unione italiana ciechi e ipovedenti, Apic " Associazione Portatori Impianto Cocleare e insieme alla Città della Salute e della Scienza, l'Università di ...

Arena delle balle di paglia. A Cotignola ritorna il Museo della terra con oltre 50 eventi culturali : Entrambe le serate dalle 19.30 è aperta la Pesa Osteria, il punto ristoro della festa L'odore della paglia sarà anche negli spettacoli che il Cirque Bidon terrà a Cotignola dal 13 al 18 luglio , nel ...

Al Museo della Repubblica Romana : “Settimio Bentivoglio Garibaldino” : “Settimio Bentivoglio Garibaldino” Al Museo di Porta San Pancrazio una Serata Risorgimentale e la prima nazionale del cortometraggio di Roberto Stocchi, regia di Francesca Draghetti Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina Venerdì 29 e Sabato 30 giugno 2018, ore 20.00 Venerdì 29 e sabato 30 giugno 2018, il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina ospiterà in apertura straordinaria – dalle 19.30 alle 22.30 ...

Erev/Laila 2018 : 'La principessa della Czarda' chiude il festival al Museo ebraico : Gli spettacoli, a ingresso libero e gratuito, si svolgeranno anche in caso di pioggia in una struttura al coperto. Giovedì 28 giugno, nella serata conclusiva del festival, va in scena l'operetta 'La ...

SFOOTING/ Sull'Europa tira una brutta aria e il Museo della Bora cerca una nuova sede : Il Museo di Trieste vuole cambiare aria? Forse. Ma di sicuro merita una visita, a partire dalla “Galleria del vento”, dove sono esposte le opere della corrente degli Scapigliati. COMIC ASTRI(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 06:12:00 GMT)SFOOTING/ Ai Mondiali di Russia 2018 scoperto un traffico clandestino di... icone del calcio, di C. AstriSFOOTING/ Un buon tema di maturità dipende dall'incipit: qualche dritta tra Eminem e Ungaretti, di C. ...

A Città della Pieve riapre il Museo del Duomo : CITTA' della Pieve Giornate di festa a Città della Pieve dove il 19 giugno si ricordano i Santi Patroni Gervasio e Protasio e l'anniversario dalla Liberazione. E' nell'ambito delle celebrazioni ...

Il Museo della vodka ha aperto in Polonia : A Varsavia è stato inaugurato il Muzeum Polskiej Wódki, interamente dedicato a uno dei distillati più bevuto del mondo

Pitti – Il Museo della Casa Fiorentina Antica ospita EcoEgo - la prima collezione firmata IED [GALLERY] : IED per Pitti 94: il futuro comincia da Palazzo Davanzati. In esposizione la prima collezione firmata IED. Dal 12 al 17 giugno il Museo della Casa Fiorentina Antica ospita EcoEgo, collezione firmata e realizzata dalle otto sedi dell’Istituto Europeo di Design con tessuti sostenibili e riciclati sotto la supervisione del designer Tiziano Guardini Tessuti altamente innovativi, materie prime riciclate, scarti tradotti in filati e componenti unici: ...

MONDOVI'/ Come cambierà il Museo della stampa : lunedì si svela il progetto : E' pronto il progetto di allestimento del nuovo Museo della stampa di Mondovì, in provincia di Cuneo. La presentazione al pubblico avverrà lunedì 11 giugno, alle 10, nella Sala Bianca, al primo piano ...

Scienza partecipata dai cittadini : il Museo della Maremma al vertice in Europa : E la struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura è ormai da tempo un'eccellenza internazionale in materia di Scienza partecipata dai cittadini: il Museo di storia naturale della Maremma, infatti,...

A Roma - Tutte le auto del Museo della Motorizzazione Militare - FOTO GALLERY : Il Museo Storico della Motorizzazione Militare di Roma è uno dei più ricchi in Europa tra quelli dedicati ai mezzi a motore: sono ben 205 gli esemplari esposti tra auto, autocarri civili e militari depoca, nonché motocicli e mezzi cingolati, blindati e corazzati. Senza dimenticare particolari meccanici e una vasta documentazione FOTOgrafica. Nel giorno della parata del 2 giugno, abbiamo raccolto nella nostra GALLERY una selezione dei ...

Spazio - team Exomars di Leonardo al Museo della Scienza di Milano : Una mostra tra mito e leggenda, Scienza e fantaScienza, curata da Viviana Panaccia, per raccontare l esplorazione marziana e l importante contributo italiano alla missione Exomars, già in orbita ...