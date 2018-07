Al largo delle coste tunisine ci sono 40 migranti su una nave cargo che Tunisia | Malta e

Sisma di magitudo 4.4 a largo delle coste calabresi : Un terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro a 9 km al largo della costa di Tropea e a 57 km di profondità alle 4.50 del mattino. Al momento non non si registrano danni a cose né feriti ma la scossa ha ...

