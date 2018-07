Agli italiani piace saltare la fila

Alitalia Agli italiani. Toninelli : "Tornerà compagnia di bandiera - con un partner". Scende in campo Di Maio : "L'italianità è un punto fondamentale nel futuro" di Alitalia. Lo afferma il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli a RaiNews 24 aggiungendo che "torneremo a farla diventare compagnia di bandiera con il 51% in capo all'Italia e con un partner che la faccia volare". Nel contempo, prosegue Toninelli, emergono "i danni straordinari" compiuto da manager spesso dipinti come molto efficienti.Della compagnia aerea ha parlato anche il ...

BTicino - l'azienda che semplifica la vita «Agli italiani la casa piace intelligente» : View Larger Image BTicino, l'azienda che semplifica la vita «Agli italiani la casa piace intelligente» Cosa significa per lei una tecnologia smart? «Vuol dire " è la prima risposta dell'ingegner ...

Integratori alimentari - i preferiti dAgli italiani sono probiotici - sali minerali - multivitaminici e omega 3 : Nello scenario economico nazionale, anche per il 2017 quello degli Integratori alimentari si conferma un settore trainante, caratterizzato da una costante crescita, che riguarda sia i canali distributivi della farmacia, parafarmacia e grande distribuzione organizzata (GDO) sia i canali della Vendita Diretta: questa la fotografia sugli Integratori alimentari restituita da Integratori Italia – AIIPA (dati di New Line Ricerche di Mercato) e ...

Russia 2018 - la Francia esulta con la Gioconda con la mAglia della Nazionale. I tifosi italiani non perdonano : E c'è chi gode: 'Che bello! Hanno bisogno del genio italiano per affermare che sono campioni del mondo!'.

Margherita Badami/ Margot B ha già fatto 'girare la testa' Agli italiani (Temptation Island 2018) : Margherita Badami, Margot B ha già fatto 'girare la testa' agli italiani con il suo fisico incredibile, gli occhi e i capelli scuri e le labbra molto carnose. (Temptation Island 2018)(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 10:02:00 GMT)

Gioconda con la mAglia della Francia : provocazione del Louvre su Twitter/ Foto - italiani indignati "è nostra" : La Gioconda con la maglia della Francia: la Foto del Louvre su Twitter dopo la vittoria ai Mondiali fa indignare i tifosi italiani che la prendono come una provocazione.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 09:59:00 GMT)

Il Louvre veste la Gioconda con la mAglia francese. Tifosi italiani scatenati : Félicitations à l' @equipedefrance pour leur victoire à la #CoupeDuMonde2018 ! ? pic.twitter.com/LVBVK6mJ3g - Musée du Louvre, @MuseeLouvre, 15 luglio 2018 Francia Campione del Mondo Mondiale, l'albo ...

Gli italiani e i calcio : freddi sulla pay-tv - per mAgliette&Co. una spesa da 73 euro : Tra l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus e i Mondiali di calcio giunti al loro epilogo, il pallone è sempre più al centro dei pensieri degli italiani, che pure sono rimasti orfani delle loro '...

Vitalizi : Berlusconi - tAglio imbroglio ai danni degli italiani : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – Il taglio dei Vitalizi, battaglia grillina che ha visto il via libera della Camera con l’approvazione della delibera Fico, “sono un imbroglio ai danni degli italiani, tipico dei Cinque Stelle. I Vitalizi dei parlamentari erano già stati aboliti dalla nostra maggioranza nel 2011. Oggi si sono solo cancellati i diritti di chi, essendo stato in Parlamento prima del 2011, godeva, come è logico, del ...

Vitalizi : Berlusconi - tAglio imbroglio ai danni degli italiani : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – Il taglio dei Vitalizi, battaglia grillina che ha visto il via libera della Camera con l’approvazione della delibera Fico, “sono un imbroglio ai danni degli italiani, tipico dei Cinque Stelle. I Vitalizi dei parlamentari erano già stati aboliti dalla nostra maggioranza nel 2011. Oggi si sono solo cancellati i diritti di chi, essendo stato in Parlamento prima del 2011, godeva, come è logico, del ...

Tuffi - Campionati Italiani 2018 : Lorenzo MarsAglia conquista il pass continentale dal metro - Tocci e Bertocchi in evidenza : Seconda giornata di gare nei Campionati Italiani di Tuffi presso l’impianto indoor Karl Dibiasi a Bolzano. Sono arrivate tre nuovi pass continentali per Edimburgo 2018 in chiave azzurra: Lorenzo Marsaglia nel metro si aggiunge al già qualificato, bronzo mondiale, Giovanni Tocci, e le azzurre Elena Bertocchi e Chiara Pellacani che centrano l’obiettivo nella gara dai 3 metri. Venendo alla cronaca, la finale del trampolino da un metro ...

Tuffi - Campionati Italiani 2018 : Giovanni Tocci e Lorenzo MarsAglia staccano il biglietto continentale dai 3 metri : Per la cronaca, vi era stato l'inserimento della coppia svedese Frida Kallgren-Mathilda Roxen, con il secondo punteggio , 243.48, . giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix

Tuffi - Campionati Italiani 2018 : Giovanni Tocci e Lorenzo MarsAglia staccano il biglietto continentale dai 3 metri : E’ andata in archivio la prima giornata dei Campionati Italiani di Tuffi presso la “Karl Dibiasi” di Bolzano. Una manifestazione importante, crocevia per gli Europei 2018 che si terranno nell’impianto di Edimburgo (Scozia). E’ opportuno precisare che Elena Bertocchi e Maicol Verzotto (3 metri sincro mixed), sempre la Bertocchi (1 metro), Noemi Batki e Verzotto (piattaforma sincro mixed) e Giovanni Tocci (1 metro) ...

Gli sforzi diplomatici italiani in Tunisia fiaccati dAgli attacchi di Salvini : Matteo Salvini non "ama" la Tunisia. Lo aveva chiarito una prima volta definendolo "un Paese libero e democratico che non sta esportando gentiluomini, ma che spesso e volentieri esporta galeotti". Parole che portarono ad un passo dalla crisi diplomatica tra Tunisi e Roma, evitata grazie al lavorio sotterraneo della Farnesina e all'impegno del nostro ambasciatore a Tunisi Lorenzo Fanara. Ora, però, lo scenario potrebbe ripetersi dopo il ...