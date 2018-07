AGCOM | esposto di Movimento Consumatori contro TIM e WIND per comunicazione ingannevole

Bufera sul Grande Fratello 2018 : dopo l’addio degli sponsor arriva l’esposto del Codacons all’AGCOM : Scoppia la Bufera sul Grande Fratello 2018 dopo tutto quello che è successo nei giorni scorsi. dopo il caso Baye Dame, immolato sulla Patria in prima serata per rispetto alle donne e contro la violenza, scoppia quello Luigi Favoloso. Il fidanzato, ormai ex, di Nina Moric, continua a fare il bello e il cattivo tempo nella casa mettendo in piedi le liti peggiori e facendo venire fuori il peggio dei concorrenti e questo sta creando un vero e ...