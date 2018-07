A Sassari prelievo multi-organo da unico paziente

meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 luglio 2018) È avvenuta oggi, al Santissima Annunziata di, una donazioneda un. Cuore, polmoni, reni e fegato daranno una nuova speranza di vita ad almeno sei persone in lista d’attesa per un trapianto. L’accertamento di morte cerebrale delè iniziata ieri alle 14, nel reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di via De Nicola. Una volta avuto il consenso alla donazione, sono partiti gli esami di valutazione di idoneità del potenziale donatore e quelli necessari per la verifica di compatibilità tra donatore e ricevente. Un’attività che ha visto gli operatori sanitari sassaresi in stretto collegamento con il centro regionale trapianti. Da sottolineare il gesto di grande generosità delche in vita aveva sempre espresso la volontà di donare gli organi. Nella mattina di oggi, intorno alle 6 e 10, ad Alghero è arrivata ...