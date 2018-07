A Punta Ala un' estate di concerti con Music Fest 2018

TUTTO PUÒ SUCCEDERE 3/ Anticipazioni e diretta Puntata 16 luglio : Cristina - la malattia ancora sconosciuta : Anticipazioni TUTTO può SUCCEDERE 3: torna in onda oggi, lunedì 16 luglio, in prima serata su Raiuno: la malattia di Cristina e le scelte di Ambra e Sara al centro della quinta puntata.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 21:49:00 GMT)

Balalaika - Ilary Blasi e Belen Rodriguez disertano l’ultima Puntata. Il mago Forest : “Le abbiamo lasciate stoccate in magazzino” : Con la finale vinta dalla Francia, cala la saracinesca su Balalaika e su tutta la programmazione “mondiale” dei canali Mediaset. Nonostante la dolorosa assenza dell’Italia, i canali del Biscione hanno fatto il bottino di ascolti (e di inserzioni pubblicitarie) con le partite trasmesse in chiaro: l’ultimo match ha sfondato il muro degli 11 milioni di telespettatori con il 66,6% di share. Numeri bulgari (anche se inferiori in valori ...

Tutto può succedere 3/ Anticipazioni quinta Puntata : Cristina malata - le scelte di Ambra e Sara (16 Luglio) : Anticipazioni Tutto può succedere 3: torna in onda oggi, lunedì 16 luglio, in prima serata su Raiuno: la malattia di Cristina e le scelte di Ambra e Sara al centro della quinta puntata.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 07:00:00 GMT)

Le vie dell'arte e del palato - gli apPuntamenti dell'estate 2018 a Minori. : ... esposizioni artistiche di assoluto rilievo; e poi recital di teatro, serate di musica e canzoni, presentazioni di libri, rassegne di cinema, spettacoli di danza, incontri con personaggi della ...

Roma - sulle scale del palazzo sPunta un serpente : fuggi fuggi dalle case : E' comparso sulle scale di un palazzo di Ladispoli. Strisciando, il rettile, si è infilato nell'androne dell'edificio salendo fino al pianerottolo al primo piano di un appartamento tra via Fiume e via ...

Balalaika - ultima Puntata ricca di defezioni. Assenti Belen - Blasi e Abatantuono (Anteprima Blogo) : Un'ultima puntata che non vedrà la partecipazione di almeno tre protagonisti. Balalaika saluterà il pubblico domenica sera dopo la finalissima Francia-Croazia, ma per Belen Rodriguez, Ilary Blasi e Diego Abatantuono il congedo è avvenuto già mercoledì.Nicola Savino si ritroverà pertanto da solo alla guida della trasmissione, che godrà comunque del supporto della redazione sportiva di Mediaset, degli interventi della Gialappa’s Band e ...

Ilary Blasi assente all’ultima Puntata di Balalaika. Voglia di lavorare saltami addosso! : Ilary Blasi Ilary Blasi non ci sarà. Domenica 15 luglio su Canale 5 andrà in onda l’ultima puntata di Balalaika, una vera e propria maratona che inizierà alle 19 (subito dopo la finale Croazia – Francia) e terminerà dopo mezzanotte (con un intervallo per le news del TG5) che dovrà fare a meno della padrona di casa. La fine del talk show di Canale 5 era fissata per lo scorso 11 luglio ma last minute Mediaset ha optato per la messa in ...

Il Gran Galà arriva online : apPuntamento il prossimo 26 novembre : Il Galà si terra il 26 novembre 2018, a Milano, e sarà trasmesso da Sky Sport. Nel corso della cerimonia, saranno premiate sette categorie, quali: squadra dell'anno, calciatore dell'anno, allenatore ...

Milano - dopo il poliziotto corrotto sPunta un politico che ha frequentato l’ufficio della malavita : Comasina e Bruzzano, bande criminali e rapporti istituzionali. Non solo poliziotti corrotti. Ora dall’inchiesta, che ieri ha portato in carcere 23 persone, salta fuori anche il nome di un politico. Via Boito, Novate Milanese. Per capire bisogna ripartire da qui. Capannoni, non c’è altro, qualche campo di erbacce, posteggi di terra battuta dove i camionisti dell’est bevono birra e fanno grigliate. Zona industriale di strade che ...