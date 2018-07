A Porto Ferro | venerdì 20 luglio | la quarta serata del Blue Sunset Festival

TrasPorto ferroviario lombardo si divide in due : fine della co-gestione in Trenord : Teleborsa, - Il Trasporto ferroviario regionale in Lombardia si divide in due , mettendo fine alla lunga collaborazione fra FNM , società partecipata dalla Regione, e Trenitalia , società del gruppo ...

Nuovo contratto TrasPorto Ferroviario. Interviene Federconsumatori : A preoccupare la Federconsumatori è soprattutto il meccanismo che lega gli aumenti del costo dei biglietti agli investimenti fatti dall'azienda

TRASPorto FERROVIARIO : FEDERCONSUMATORI SCRIVE ALLA REGIONE NEL CONTRATTO DI SERVIZIO LUCI E OMBRE : Nei giorni scorsi FEDERCONSUMATORI Sicilia ha inviato una nota ALLA Presidenza della REGIONE e all´Assessorato Regionale ai Trasporti in merito al nuovo CONTRATTO di SERVIZIO , CdS, sul TRASPORTO ...

RapPorto Bankitalia - Ferro - FI - : 'Regione incapace di sfruttare le proprie risorse" : wanda Ferro forza italia Notizia correlata 14 giu 2018 Banca d'Italia: l'economia calabrese cresce, ma col freno a mano tirato

Scioperi - giornata di disagi per il trasPorto ferroviario - aereo e bus : A rischio i mezzi pubblici nel Lazio e a Torino. Dalle 13 alle 17 due fermi dei controllori di volo Enav - giornata di possibili disagi nei trasporti oggi per una serie di Scioperi che interessano ...

Tiziano Ferro risponde al ministro Fontana : “Non voglio supPorto - né sentirmi invisibile” : In musicista ha replicato con un post su Instagram al ministro della Famiglia Lorenzo Fontana, che in un'intervista aveva detto: "Le famiglie arcobaleno? Non esistono".Continua a leggere

La bretella ferroviaria per l'aeroPorto Marco Polo di Venezia in attesa di firma : Teleborsa, - In attesa di conoscere il nome del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del prossimo Governo, di certo si sa quale atto sarà chiamato a firmare. Si tratta del Contratto di ...