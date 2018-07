A Perugia l’edicola lanciata dai giovani che rivoluziona la cultura | “400 titoli da tutto

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 luglio 2018) “Restituire senso alla professione di libraio, che oggi è troppo spesso semplificata”. È questo l’obiettivo di Antonio Brizioli, che con il collettivo da lui fondato, chiamato “Emergenze”, ha aperto Edicola 518 due anni fa a. Un chiosco in pieno centro storico, in via Sant’Ercolano, dall’aspetto di un’edicola tradizionale ma delinnovativo e unico nel suo genere. Ponendosi in contrapposizione con le librerie mainstream, Edicola 518 propone oltre 400di magazine indipendenti dail mondo e libri provenienti unicamente da case editrici indipendenti, selezionati senza intermediari. In un periodo in cui librerie ed edicole sempre più spesso abbassano le saracinesche, Brizioli racconta che “l’editoria di qualità è in controtendenza: la carta stampata più in crisi è quella fondata sulle notizie, anticipata ormai dal web, ma le riviste, per esempio, che erano ...