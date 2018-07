A Milano primo sportello per i Rider

Milano - maltrattamenti all'asilo di Bicocca : chiuso il processo di primo grado - 3 condanne : Il Gup ha inflitto 3 anni col rito abbreviato all'ex titolare della struttura e 7 mesi all'ex coordinatrice

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Milano. Debora Allegretti/Annibalini : primo sigillo! Si infortuna Martino : Bonifazi concede il bis : Giornata di prime volte, di conferme, di ritorni e di colpi di scena, quella dedicata a semifinali e finali della terza tappa del Campionato Italiano in programma al Castello Sforzesco di Milano davanti ad un pubblico foltissimo. La prima volta è quella, in campo femminile, di Debora Allegretti che, in coppia con Annibalini, conquista il suo successo numero uno in una tappa del circuito tricolore. Due anni fa l’ultima finale, in coppia con ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Milano. Domani le semifinali : Bonifazi e Ingrosso ci riprovano divisi - Toti/Allegretti per il primo sigillo : Una giornata pienissima di sfide con una formula spettacolare che rende ancora più interessante il grande appuntamento di Milano per la terza tappa del Campionato Italiano di Beach volley. Giornata di sorprese, di conferme e di spettacolo, in campo e anche fuori con tanti appassionati, al Castello Sforzesco e al Quanta Club, ad assistere alle sfide che hanno decretato gli otto semifinalisti che saranno in campo Domani dalle 8 (diretta Eurosport) ...

EMINEM - CONCERTO A Milano/ Area Ex-Expo : scaletta - biglietti e orari del primo live in Italia del rapper : EMINEM, CONCERTO a MILANO nell'Area Ex-Expo oggi, sabato 7 luglio: scaletta, orari, biglietti e divieti del primo live in Italia del rapper americano.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 05:29:00 GMT)

Aprirà a Milano il primo Xiaomi Mi Fan club ufficiale : Verrà aperto a Milano il primo Mi Fan club ufficiale, questo il risultato della votazione effettuata dalla Mi Community italiana. L'articolo Aprirà a Milano il primo Xiaomi Mi Fan club ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Assegnazione dell’Ema si allontana : per Milano arriva il primo ‘no’ dalla Corte di Giustizia : Assegnazione dell’Ema si allontana: per Milano arriva il primo ‘no’ dalla Corte di Giustizia La Corte di Giustizia Ue ha respinto la richiesta di sospensiva del Comune di Milano. Ma si tratta solo di una parte ‘secondaria’ della causa principale intentata dal capoluogo lombardo, che ha chiesto ai giudici dell’Unione l’annullamento della decisione di trasferire […] L'articolo Assegnazione dell’Ema si allontana: per ...

Assegnazione dell’Ema si allontana : per Milano arriva il primo ‘no’ dalla Corte di Giustizia : La Corte di Giustizia Ue ha respinto la richiesta di sospensiva del Comune di Milano. Ma si tratta solo di una parte 'secondaria' della causa principale intentata dal capoluogo lombardo, che ha chiesto ai giudici dell'Unione l'annullamento della decisione di trasferire la sede dell'Ema ad Amsterdam. Sulla fondatezza del ricorso prinicpale i giudici non si sono ancora espressi.Continua a leggere

Trenitalia - test in linea AV per Frecciarossa 1000 su rete estera. Primo servizio il Milano-Parigi : Il servizio Frecciarossa 1000 Italia-Francia non dovrebbe essere lontano, anche se non è ancora nota la data di inizio del regolare collegamento internazionale Milano-Parigi. Un esemplare Frecciarossa ...

Il Paradiso delle Signore : primo ciak a Milano. New entry Roberto Farnesi e Vanessa Gravina : Roberto Farnesi La scommessa più forte, in termini economici e di rischio, del nuovo pomeriggio di Rai1 è già iniziata. Lo scorso lunedì 18 giugno, nella centralissima Piazza San Fedele di Milano, a due passi dal Duomo, è stato girato il primo ciak della terza stagione de Il Paradiso delle Signore che in autunno diventa un appuntamento quotidiano, in onda subito dopo la novità Vieni da Me di Caterina Balivo. Il più elegante grande magazzino di ...

Pearl Jam a Milano - quel romanticone di Eddie : così il cantante decide di festeggiare il primo incontro con la moglie : Nel bel mezzo del concerto di Milano (il 22 giugno al festival IDays) il cantante dei Pearl Jam Eddie Vedder ha voluto dedicare un momento speciale alla moglie e festeggiare sul palco il primo incontro con lei (avvenuto proprio a Milano nel 2000) e i 18 anni passati assieme. La voce della rockband di Seattle ha prima letto una dedica (in italiano) per poi chiamare la consorte sul palco e, come nelle più classiche delle tradizioni, aprire una ...

Spina bifida in utero : primo intervento d’Europa a Milano : Le attenzioni che una mamma in dolce attesa riserva al bebè in arrivo sono tante e sono tutte attuate in relazione alla sua salute. Lo sviluppo del feto avviene gradualmente durante la gestazione, tuttavia a volte, possono presentarsi delle complicanze. La Spina bifida ad esempio è un difetto grave della colonna vertebrale e del midollo Spinale, causato dalla chiusura incompleta di una o più vertebre. Può essere mortale, diversamente può causare ...