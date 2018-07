Uefa Nations League - scelto lo stadio per Italia-Portogallo : si giocherà al Meazza di Milano : Ad un anno dal ritorno del playoff mondiale contro la Svezia, l’Italia tornerà a giocare a San Siro il prossimo 17 novembre sfidando il Portogallo in Nations League Sarà lo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano a ospitare sabato 17 novembre (ore 20.45) Italia-Portogallo, quarto e ultimo match del Gruppo 3 della Lega A della Nations League, la nuova competizione Uefa che vedrà l’Italia fare il suo esordio venerdì 7 ...

Nations League - il 17 novembre a Milano Italia Portogallo : Lo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano ospiterà sabato 17 novembre, ore 20.45, Italia-Portogallo: quello con Cristiano Ronaldo e compagni sarà il quarto e ultimo match del Gruppo 3 della Lega A della ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a -0 - 03% - Unicredit a -1 - 5% (18 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari punta ancora a quota 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 17:39:00 GMT)

Miss Italia - la finale per la prima volta a Milano il 16 settembre : Miss Italia sbarca per la prima volta nella sua storia a Milano. A dare l’annuncio è la patron Patrizia Mirigliani, che però non abbandona Jesolo, meta nella quale saranno ospitate le 200 candidate elette nelle varie regioni per partecipare alle prefinali nazionali dal 3 all’8 settembre.Nella città veneta avverrà la scrematura che porterà alla riduzione fino a 30 ragazze, che si contenderanno il titolo di reginetta nella finalissima di ...

Miss Italia 2018 : la finale a Milano - in diretta su La7 domenica 16 settembre : Miss Italia 2018 Miss Italia sbarca a Milano. Per la prima volta nella sua storia, lo storico concorso di bellezza, giunto alla 79° edizione, incoronerà la nuova Miss nel capoluogo lombardo, dove andrà in scena la finale, in diretta su La7 domenica 16 settembre 2018. Ad annunciarlo è la patron della kermesse, Patrizia Mirigliani, la quale precisa che “Jesolo rimane ad ogni effetto la base delle selezioni nazionali”. La località ...

«Miss Italia 2018» sbarca a Milano : La finale è fissata per domenica 16 settembre, data in cui verrà eletta la più bella d’Italia. Non più a Jesolo bensì a Milano, in uno show che sarà trasmesso da La7 e girato negli studi televisivi di Infront Italy, società di sport marketing che da quest’anno ne gestirà la produzione. Parola di Patrizia Mirigliani che, dopo anni di tradizione, decide di dare a Miss Italia una marcia in più, di ...

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Unicredit a -1 - 7% - Stm a +2 - 1% - 18 luglio 2018 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari punta ancora a quota 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda nella giornata di oggi.

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Unicredit a -1 - 7% - Stm a +2 - 1% (18 luglio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari punta ancora a quota 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda oggi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 10:52:00 GMT)

Miss Italia 2018 : prefinali a Jesolo - finali a Milano - e su La7 - il 16 settembre : Miss Italia sarà eletta per la prima volta a Milano domenica 16 settembre. La scelta della più bella d'Italia sarà trasmesso in diretta dagli studi televisivi di Infront Italy, la società di sport ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende dati dagli Usa (18 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari punta ancora a quota 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 04:46:00 GMT)

Miss Italia - la finale per la prima volta a Milano il 16 settembre : Miss Italia sbarca per la prima volta nella sua storia a Milano. A dare l’annuncio è la patron Patrizia Mirigliani, che però non abbandona Jesolo, meta nella quale saranno ospitate le 200 candidate elette nelle varie regioni per partecipare alle prefinali nazionali dal 3 all’8 settembre.Nella città veneta avverrà la scrematura che porterà alla riduzione fino a 30 ragazze, che si contenderanno il titolo di reginetta nella finalissima di ...

Miss Italia - finale su La7 da Milano : ROMA, 17 LUG - Miss Italia sarà eletta per la prima volta a Milano domenica 16 settembre. L'incoronazione della più bella d'Italia avverrà al termine di uno show che sarà trasmesso in diretta dagli ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +0 - 71% - Mediaset a +3 - 48% (17 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari resta ancora lontana dalla soglia dei 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 17:39:00 GMT)

A Milano 500 auto elettriche per il raduno più silenzioso ed ecosostenibile d’Italia : 1/12 ...