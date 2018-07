A Della Valle | nuovo stadio?Siamo vicini

Fiorentina - Della Valle : “Ronaldo farà bene alla Serie A” : “Ronaldo farà bene al Calcio italiano, sara’ l’occasione per dare sempre più visibilità al nostro campionato, specie in paesi come l’Asia. Anche se dovremo stare attenti a non diventare troppo sparring partner”. Lo ha detto Andrea Della Valle in visita alla Fiorentina nel ritiro di Moena (Trento) da dove ripartira’ in giornata. “Noi per fortuna abbiamo bilanci sani, senza questi non si va da ...

Fiorentina - Della Valle : 'Rifiutati centinaia di milioni per Chiesa - Simeone e Milenkovic' : CR7? Farà bene al campionato italiano, ci porterà ad avere visibilità in una parte del mondo in cui siamo sconosciuti. L'Asia è fondamentale per la Serie A". "Bisogna puntare sempre all'Europa" Tra ...

Calciomercato Fiorentina - il patron Della Valle esce allo scoperto : “l’arrivo di Berardi? Ecco cosa posso dire” : Presente nel ritiro di Moena, il patron Della Fiorentina ha fatto il punto sul mercato e sugli obiettivi stagionali La stagione è iniziata, la Fiorentina suda e lavora nel ritiro di Moena agli ordini di Stefano Pioli, confermato dopo l’ottimo campionato dello scorso anno. LaPresse/Spada Mentre i giocatori faticano in campo, a guardarli c’è anche il patron Andrea Della Valle, giunto tra i suoi ragazzi per far sentire la presenza ...

Fiorentina - a cena arriva A. Della Valle : ANSA, - MOENA , TRENTO, , 17 LUG - Visita a sorpresa di Andrea Della Valle questa sera a Moena nel ritiro Della Fiorentina. Il proprietario viola accompagnato dal presidente esecutivo Cognigni ha ...

Giulietta e Romeo di Nicola Vaccaj apre il 44mo Festival Della Valle d'Itria a Martina Franca - : L'amore è cieco, e il buio gli si addice. Shakespeare, Romeo e Giulietta È all'insegna dell'ecclissi d'amore il programma del 44° Festival Della Valle d'Itria a Martina Franca. Dal 13 luglio al 4 ...

Alberto Pistilli racconta la sua 'Citanò' In platea applaudono Diego Della Valle - Carlo Rossella e Mastella : Tanti gli episodi raccontati nel libro, dalla nonna Marietta, al Caffè Impero che offuscava il prestigio del Caffè Maretto, e poi gli episodi di cronaca, come quando a Civitanova venne arrestato il ...

Pjaca - la Fiorentina accelera : i Della Valle incontrano la Juventus : Come riportato da Il Corriere dello Sport , oltre a complimentarsi per l'acquisto di Cristiano Ronaldo, i proprietari Della Fiorentina hanno sostenuto la causa viola per agevolare a breve i contorni ...

Chiusa : 60 fra artigiani e artisti pronti a portare in paese le tradizioni Della Valle Pesio : Domenica 15 Luglio, dalle 9 alle 20 , tornerà a Chiusa Pesio , Cuneo, la tredicesima edizione di Chius'Arte. L'evento si svolgerà per le principali vie del paese con l'allestimento di bancarelle di ...

Caffè - musica e alba. Il risveglio cool Della Valle d’Itria : Terra di trulli. Quando si pensa alla Valle d’Itria è naturale evocare la perfezione di un paesaggio semplice, incantevole e senza tempo. A dare il tempo con la musica però, ci ha pensato Viva! Festival che ha animato la Valle con la sua seconda edizione. 67 artisti, 20mila spettatori e il meglio del panorama avant-pop italiano e internazionale. L’evento Dal 4 all’8 luglio si sono alternati sul palco artisti come Jamie ...

Giro Della Valle d'Aosta : Da oggi è 55mo Petit Tour : Diretta online testuale di tutte le tappe, con cronaca e immagini dalla corsa, in inglese e italiano , sul canale Twitter del Giro @GiroVdA o sulla apposita pagina del sito web ufficiale www.

Bari - Presentata la 44edizione del Festival Della Valle d'Itria dal titolo 'Eclissi d'amore' : Per entrambe le opere avranno luogo le anteprime under30 dedicate ai più giovani e Rai Radio 3, come ogni anno, trasmetterà entrambi gli spettacoli in diretta il 29 , Rinaldo, e il 31 luglio , ...

Porto Corsini - 'il Comune mantenga l'impegno sul 'Parco Della Valle'' : Durante l'estate, il piazzale prospiciente l'entrata è occupato e l'accesso occluso dai camion e dalle carovane in sosta dei giostrai addetti agli spettacoli viaggianti. Una piccola parte dell'area ...