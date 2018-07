195MILA MORTI L' ANNO | UN FARMACO SU DUE ASSUNTO ERRONEAMENTE Oms | la

195MILA MORTI l'anno - "un farmaco su due assunto erroneamente"/ Oms : le 8 raccomandazioni del Tribunale : "Un farmaco su due assunto male", l'Oms sottolinea come siano 195mila i morti nell'Unione Europea ogni anno. Assunti in dose inferiori o eccessive rispetto alle indicazioni, ma anche...(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 19:12:00 GMT)

