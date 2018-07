104 anni fa nasceva Gino Bartoli

Ciclismo - ricorre il 104° anniversario della nascita di Gino Bartali : Google lo celebra con un doodle speciale [FOTO] : Google ha deciso di celebrare il 104° anniversario della nascita di Gino Bartali con un doodle speciale Un doodle speciale, per celebrare il 104° anniversario della nascita di Gino Bartali. Così Google ha deciso di omaggiare il Giusto tra le nazioni, soprannome attribuito al campione italiano nel 2013 per la sua attività a favore degli Ebrei durante la Seconda guerra mondiale. Un’iniziativa che comprende tutto ciò che c’è da ...

Parigi - ha 104 anni e ha inciso il quarto disco al pianoforte : Parigi, ha 104 anni e ha inciso il quarto disco al pianoforte La musica è la compagna di vita di Colette Maze da un secolo. Suona cinque ora al giorno ed è grazie a lei se si è emancipata dalla sua famiglia e ha vissuto così a lungo Continua a leggere L'articolo Parigi, ha 104 anni e ha inciso il quarto disco al pianoforte proviene da NewsGo.

Colette - la pianista di 104 anni che ha appena inciso il suo quarto album : Colette, la pianista di 104 anni che ha appena inciso il suo quarto album La parigina ha inciso il suo quarto album di pianoforte, dedicandolo al suo grande ispiratore, Claude Debussy.Continua a leggere La parigina ha inciso il suo quarto album di pianoforte, dedicandolo al suo grande ispiratore, Claude Debussy.Continua a leggere L'articolo Colette, la pianista di 104 anni che ha appena inciso il suo quarto album proviene da NewsGo.

Colette - la pianista di 104 anni che ha appena inciso il suo quarto album : Colette, la pianista di 104 anni che ha appena inciso il suo quarto album La parigina ha inciso il suo quarto album di pianoforte, dedicandolo al suo grande ispiratore, Claude Debussy.Continua a leggere La parigina ha inciso il suo quarto album di pianoforte, dedicandolo al suo grande ispiratore, Claude Debussy.Continua a leggere L'articolo Colette, la pianista di 104 anni che ha appena inciso il suo quarto album proviene da NewsGo.

Colette - la pianista di 104 anni che ha appena inciso il suo quarto album : La parigina ha inciso il suo quarto album di pianoforte, dedicandolo al suo grande ispiratore, Claude Debussy.Continua a leggere

David Goodall - il suicidio assistito dello scienziato che ha scelto di morire a 104 anni ascoltando l’Inno alla gioia di Beethoven : Il professor David Goodall, 104 anni, premiato scienziato biologo ed ecologo australiano, dalla vita ha avuto molto: tre mogli, quattro figli e dodici nipoti. Ma ora dal futuro non si aspettava piu’ nulla, se non un vecchiaia sempre piu’ debilitante e umiliante. E per questo ha deciso di ricorrere al suicidio assistito. Cosi’, stamattina, dopo essersi iniettato in vena una miscela letale, ha cessato di vivere, in una clinica ...

Suicidio assistito per David Goodall : scienziato morto a 104 anni : Lo scienziato David Goodall è morto in una clinica in svizzera con il Suicidio assistito. Aveva 104 anni e ha chiesto di porre fine alla sua vita.

Eutanasia a 104 anni per lo scienziato Goodall : Lo scienziato David Goodall è morto questa mattina alle ore 12:30 in una clinica svizzera per una iniezione di Nembutal che si è fatto da solo. All'età di 104 anni, anche se non era un malato terminale, ha preferito l'Eutanasia, ma, ha spiegato in una conferenza stampa tenuta ieri, non è un decisione improvvisa, ma frutto di quasi due decenni di riflessione. Goodall, nato a Londra nel 1914 e traferito in Australia a 34 anni, aveva insegnato ...

Suicidio assistito - lo scienziato Goodall muore a 104 anni ascoltando l’Inno alla Gioia L’ultimo giorno : immagini : Lo scienziato australiano, 104 anni, ha smesso di respirare alle 12,30, dopo un'iniezione di barbiturici e un pranzo a base di fish and chips e cheesecake

DAVID GOODALL - EUTANASIA A 104 ANNI/ Suicidio in Svizzera : l'inno alla gioia prima dell'ultimo viaggio : E' morto tramite Suicidio assistito stamattina in Svizzera lo studioso australiano DAVID GOODALL, 104 ANNI: si sentiva troppo vecchio per vivere ancora, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 22:09:00 GMT)

Chi era David Goodall - morto a 104 anni con il suicidio assistito : Aveva lanciato un appello per farla finita: "Sono stanco di vivere". È morto ascoltando il suo brano preferito, l'Inno alla Gioia di Beethoven

David Goodall - eutanasia a 104 anni/ Suicidio in Svizzera : scienziato si fa uccidere perché si sentiva vecchio : E' morto tramite Suicidio assistito stamattina in Svizzera lo studioso australiano David Goodall, 104 anni: si sentiva troppo vecchio per vivere ancora, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 18:04:00 GMT)

Suicidio assistito - morto a 104 anni lo scienziato David Goodall - : Il biologo australiano ha scelto la Svizzera per morire "in pace". Ha voluto l'Inno alla Gioia di Beethoven come sottofondo per l'iniezione di barbiturici. Era un ricercatore associato onorario dell'...

Suicidio assistito a 104 anni : addio a Goodall - lo scienziato stanco di vivere : Ecologista australiano, non era malato. Poteva prolungare la sua esistenza ma dichiarava di voler lasciare questo mondo perché la qualità della vita era scadente