«Yugen» | Salma Hayek come non l’avete mai vista

vanityfair

(Di martedì 17 luglio 2018) Tecnologia e arte si incontrano e si fondono, creando immagini che evocano mistero, meraviglia, stupore. Quasi ipnosi. È lo spirito che anima, nuovo progetto creativo della regista Martha Fiennes (Onegin, 1999, e Chromophobia, 2007) nonché parola della filosofia estetica giapponese che simboleggia l’eterno mistero. Un mistero che Fiennes prova a realizzare in questa sua nuova opera, in cui si uniscono cinema, musica, informatica e performing art. E che vede protagonista l’attrice. Laè infatti interprete di un video in cui ogni ambientazione e movimento è determinato da un algoritmo controllato artificialmente.è un progetto di sperimentazione filmica che mostra l’attrice messicana al centro di una scena che muta di continuo secondo un algoritmo calcolato meccanicamente da un computer: si tratta dello «sloimage», un complesso sistema messo a punto proprio ...