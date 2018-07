Xiaomi Mi TV 4 | lo smart TV con lo schermo più sottile al mondo | è disponibile globalmente

Come installare MIUI 10 Global su 21 smartphone Xiaomi : MIUI 10 ufficiale arriva in versione Global Beta 8.7.12 su ben 21 smartphone tra cui Xiaomi Mi5, Redmi 6, 6A, Redmi 5, Redmi 5 Plus ed altri dispositivi tra i più venduti Download e Guida Installazione MIUI 10 per 21 smartphone Xiaomi prosegue diritto nello sviluppo della MIUI 10, la sua più pesante personalizzazione, che arriverà nei […]

Xiaomi si prepara a portare cinque suoi smartphone nel mercato europeo : Sei nuovi prodotti Xiaomi sono apparsi sul database della EEC comunicandoci il loro prossimo arrivo all'interno del mercato europeo. L'articolo Xiaomi si prepara a portare cinque suoi smartphone nel mercato europeo proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi presenta Mijia 1080p Smart IP Camera - la videocamera smart con AI da 35 euro : Xiaomi Mijia 1080p smart IP Camera è dotata di un obiettivo con grandangolo di 130 gradi capace di registrare anche al buio L'articolo Xiaomi presenta Mijia 1080p smart IP Camera, la videoCamera smart con AI da 35 euro proviene da TuttoAndroid.

Miglior Smartphone Xiaomi 2018 : Quali sono i Migliori Smartphone Xiaomi da comprare nel 2018? Ecco la nostra guida completa sui Migliori telefoni Xiaomi per fascia prezzo – Luglio 2018 Quali Smartphone Xiaomi comprare nel 2018? La guida al Miglior Smartphone Xiaomi serve per scegliere la soluzione perfetta al prezzo giusto. Oggi voglio condividere con tutti i lettori di YLU un’interessante guida agli […]

Xiaomi presenta MIJIA Quartz Watch - smartwatch ibrido essenziale e minimalista : Xiaomi lancia uno smartWatch ibrido dall'aspetto essenziale e minimalista, MIJIA Quartz Watch, disponibile in tre colori e dal prezzo accessibile. L'articolo Xiaomi presenta MIJIA Quartz Watch, smartWatch ibrido essenziale e minimalista proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi presenta Moyee Massager - un elettrostimolatore controllabile da smartphone : Xiaomi presenta l'ennesimo gadget intelligente, Moyee Maassager, collegabile allo smartphone per gestire un programma intelligente di massaggi ed elettrostimolazione. L'articolo Xiaomi presenta Moyee Massager, un elettrostimolatore controllabile da smartphone proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Yunmi 450L IoT Refrigerator è un nuovo frigorifero smart lanciato in Cina : Lo Xiaomi Yunmi 450L IoT Refrigerator è un nuovo frigorifero smart che il colosso cinese ha lanciato, confermandosi così uno dei produttori più attivi a 360° L'articolo Xiaomi Yunmi 450L IoT Refrigerator è un nuovo frigorifero smart lanciato in Cina proviene da TuttoAndroid.

Honorbuy sconta gli smartphone Xiaomi e noi ci mettiamo 5€! : Honorbuy, uno degli store più famosi per comprare smartphone Xiaomi dall’Italia con garanzia e spedizione veloce, ha indetto una promozione imperdibile in occasione dell’imminente Amazon Prime Day 2018 che – segnatevi la data – inizierà questo 16 Luglio. La promozione prevede degli sconti molto interessanti su tutti gli ultimi dispositivi del brand cinese che, a questi prezzi, sono dei best buy assoluti! Se poi a questo ...

Ecco anche lo stendino Smart di Xiaomi : Xiaomi inventa e reinventa anche lo stendino. Asciugare la biancheria diventa Smart con il nuovo stendino davvero bello e rivoluzionario Xiaomi Mr Bond M1 Smart Dryer: Ecco lo stendino Smart Mr Bond M1 Smart Dryer è il nuovo strabiliante accessorio di Xiaomi dedicato alla casa. E’ uno stendino Smart che si comanda e controlla dall’app […]

Xiaomi rilascia MIUI 8.7.5 Global Beta - disponibile per otto smartphone : Sono otto gli smartphone Xiaomi per i quali è disponibile MIUI 10 Global Beta 8.7.5, con un changelog decisamente ridotto. L'articolo Xiaomi rilascia MIUI 8.7.5 Global Beta, disponibile per otto smartphone proviene da TuttoAndroid.

Da oggi potete acquistare ratealmente gli smartphone Xiaomi nei Mi Store italiani : Da oggi è possibile acquistare ratealmente gli smartphone Xiaomi anche nei Mi Store italiani, con un ulteriore vantaggio per chi lo farà entro il 31 luglio. L'articolo Da oggi potete acquistare ratealmente gli smartphone Xiaomi nei Mi Store italiani proviene da TuttoAndroid.