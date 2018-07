World emoji day | oggi si celebrano le faccine delle chat

I dirigenti di Apple trasformati in Emoji per celebrare il World emoji Day - : Sempre quest'anno verranno lanciati caratteri aggiuntivi per sport, simboli e altro, tra cui una nuova Emoji supereroe, una palla da softball, un amuleto Nazar e il simbolo dell'infinito.

World emoji Day - il sesso raccontato con le emoji : Martedì 17 luglio ricorre il World emoji Day, la giornata dedicata alle emoji creata nel 2014 dal fondatore di emojipedia, Jeremy Burge. La data non è stata scelta a caso, in quanto è quella che appare nell’icona del Calendar emoji dei Sistemi iOS (anche se ne esistono diverse versioni). Se la genesi di questi simboli e la loro evoluzione è celebre, non si è mai parlato a sufficienza di quanto vengano utilizzati nelle conversazioni per ...