World Emoji Day | il sesso raccontato con le emoji

(Di martedì 17 luglio 2018) Martedì 17 luglio ricorre ilDay, la giornata dedicata allecreata nel 2014 dal fondatore dipedia, Jeremy Burge. La data non è stata scelta a caso, in quanto è quella che appare nell’icona del Calendardei Sistemi iOS (anche se ne esistono diverse versioni). Se la genesi di questi simboli e la loro evoluzione è celebre, non si è mai parlato a sufficienza di quanto vengano utilizzati nelle conversazioni per parlare di tutto, dal cibo alle pratiche sessuali. Per non parlare di quando si usa il cibo come metafora sessuale: dalle melanzane falliformi alle ciambelle, passando per pannocchie di mais e meno velati letti circondati da schizzi “d’acqua”, è vasto l’immaginario a cui attingere in tutte quelle circostanze in cui alludere è molto meno imbarazzante che parlare esplicitamente. Un dirty talking per metafore che tutti ...