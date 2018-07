Windows | ecco come installare manualmente gli aggiornamenti

ProtonVPN apre il suo programma beta a tutti gli utenti Android - Windows e macOS : ecco come aderire : Qualche mese fa vi abbiamo parlato di ProtonVPN , un valido servizio di virtual private network , VPN, dedicato al mondo Android , Windows e macOS , ed oggi torniamo sull'argomento per riportarvi l'apertura del programma beta ufficiale su tutte le piattaforme supportate. Ad annunciarlo è la stesso team di sviluppo ...

Windows 10 April Update : problemi con la connessione dei dispositivi alla rete? Ecco il fix ufficiale! : April Update, il quinto grande aggiornamento di Windows 10, è stato per Microsoft un vero successo con il superamento dei 250 milioni di PC aggiornati in meno di due mesi dal rilascio ufficiale al grande pubblico. Recentemente la stessa Microsoft si è vantata del fatto che la versione 1803 del proprio sistema operativo desktop si sia mostrata la più ottimizzata e stabile con pochissimi bug riscontrati e un calo notevole delle richieste da parte ...

Attivatore Windows 10 : Ecco KMSAuto Lite 1.3.5.3 : Cerchi un modo per attivare Windows 10 gratis? Ti serve un Attivatore per Windows 10? Ecco dove scaricare KMSAuto Lite 1.3.5.3, il miglior programma per attivare e rendere genuina qualsiasi versione di Windows (7, 8, 10) e Office Ecco il miglior Attivatore di Windows 10 e Office: KMSAuto Lite Praticamente ogni giorno ricevo email, commenti e domande su come […]

Ecco i numeri di Windows 10 e Cortana rivelati ufficialmente da Microsoft : Durante l’InsiderDevTour tenutosi a Londra, in Inghilterra, Microsoft ha rivelato i numeri che riguardano Windows 10 e Cortana focalizzandosi in particolare sul settore consumer. Come si può notare dall’immagine riportata qui sotto, Windows 10 ha ormai raggiunto se non superato di poco i 700 milioni di dispositivi con il traguardo del miliardo che sembra essere molto vicino sebbene non sia stato raggiunto nei tempi previsti. In ...

Windows 10 April Update ti ha mandato in tilt il PC? Ecco come rianimarlo : Windows 10 April Update, noto anche come Windows 10 1803, ha apportato diverse modifiche funzionali rispetto la versione precedente. A differenza di quelle migliorative, l’aggiornamento delle funzioni può comportare dei problemi al momento dell’installazione, è per questo motivo che Microsoft consiglia di effettuare questo tipo di Update con un avvio pulito. L’aggiornamento di Aprile ha comportato diverse problematiche, solo in ...

Fluent Design System : ecco le novità in arrivo con Windows 10 Redstone 5 [Build 2018] : Al termine della seconda giornata del keynote Build 2018, Microsoft si è soffermata anche nel comunicare agli sviluppatori quali sono le novità per il Fluent Design System introdotte con April Update e quali, invece, verranno implementate con Redstone 5, il prossimo grande aggiornamento di Windows 10. Tra le nuove funzionalità traviamo la command bar flyout che consiste in un menu contenente alcune delle varie opzioni normalmente situate nella ...

Windows Developer Awards 2018 : ecco le app e i developer che hanno vinto : [Aggiornamento1 07/05/2018] Proprio durante il giorno d’inizio della conferenza Microsoft Build, il Colosso di Redmond ha finalmente nominato le applicazioni che hanno vinto i Windows developer Awards di quest’anno. ecco la lista al completo con le relative categorie: Application Creator dell’anno: Affinity Designer Game Creator dell’anno: Luna Reality Mixer dell’anno: Space Pirate Trainer Design Innovator dell’anno: Huetro for ...