Windows 10 April Update | disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo

surface-phone

: RT @WindowsBlogIta: Nuove .ISO di #Windows10 #April2018Update disponibili tramite My Visual Studio (MSDN) e Media Creation Tool https://t.c… - Franc_Scorda : RT @WindowsBlogIta: Nuove .ISO di #Windows10 #April2018Update disponibili tramite My Visual Studio (MSDN) e Media Creation Tool https://t.c… - _REDGala : RT @WindowsBlogIta: Nuove .ISO di #Windows10 #April2018Update disponibili tramite My Visual Studio (MSDN) e Media Creation Tool https://t.c… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Microsoft ha da pochissimo rilasciato il secondodi giugno per tutti gli utenti10: stiamo parlando della build 17134.166 identificata anche come KB4345421. Changelog Addresses an issue that may cause some devices running network monitoring workloads to receive the 0xD1 Stop error because of a race condition after installing the July. Addresses an issue with the DHCP Failover server that may cause enterprise clients to receive an invalid configuration when requesting a new IP address. This results in a loss of connectivity. Addresses an issue that may cause the restart of the SQL Server service to fail occasionally with the error, “Tcp port is already in use”. Addresses an issue that occurs when an administrator tries to stop the World Wide Web Publishing Service (W3SVC). The W3SVC remains in a “stopping” state, but ...