Wimbledon – Djokovic ‘ci prova’ | Kerber accetta di ballare | i due campioni si scatenano

Wimbledon 2018 - Djokovic fuori dal purgatorio : Così, mentre Nadal e Federer nel frattempo hanno riaperto e riscritto i libri dei record di questo sport, a ribadire ulteriormente la straordinarietà di questo scorcio di storia del tennis ci ha ...

Wimbledon 2018 : il ritorno del “terzo incomodo” Novak Djokovic : Le due settimane di Wimbledon hanno ridato al tennis mondiale Novak Djokovic. Il serbo torna a conquistare uno Slam dopo oltre due anni dall’affermazione al Roland Garros. Un digiuno davvero tanto lungo per uno che ha rappresentato la figura del cannibale nel circuito ATP, che ha quasi sfiorato il Grande Slam e che nel giro di due stagioni aveva vinto tutti i quattro tornei più importanti e anche il Masters di fine anno. Nole è rinato ...

Video/ Djokovic Anderson (6-2 6-2 7-6) : gli highlights della finale (Wimbledon 2018) : Video Djokovic Anderson (risultato finale 6-2 6-2 7-6): gli highlights della finale di Wimbledon 2018, vinta dal serbo che torna a trionfare in uno Slam dopo due anni. Quarto titolo a Londra(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 03:12:00 GMT)

Wimbledon – Djokovic tiene fede alla tradizione : dopo la vittoria Nole mangia l’erba del centrale [VIDEO] : dopo aver battuto Anderson nella finale di Wimbledon, Novak Djokovic ha mantenuto fede alla tradizione, mangiando l’erba del campo centrale Il pomeriggio di Wimbledon segna il ritorno al top di Novak Djokovic! Il campione serbo batte Anderson in 3 set e conquista il suo quarto trofeo dello Slam britannico. Come da tradizione, Novak Djokovic si è soffermato a mangiare qualche filo d’erba del glorioso campo centrale di Wimbledon, ...

Wimbledon – Welcome back Nole! Le foto più belle della finale Anderson Djokovic [GALLERY] : Le foto più belle della finale di Wimbledon fra Anderson e Djokovic: dopo un anno tormentato Nole torna a vincere Il pomeriggio di Wimbledon segna il ritorno al top di Novak Djokovic! Il campione serbo batte Anderson in 3 set e conquista il suo quarto trofeo dello Slam britannico. Nella nostra gallery le foto più belle della finale di Wimbledon fra Anderson e Djokovic.L'articolo Wimbledon – Welcome back Nole! Le foto più belle della finale ...

Wimbledon 2018 : Novak Djokovic è tornato ai vertici anche senza la versione RoboNole - ma la finale con Kevin Anderson non è stata bellissima : Chiariamo subito il concetto: Novak Djokovic questo Slam se l’è meritato perché, pur essendo ancora parente piuttosto lontano del RoboNole che tutto spianava e tutti scotennava, ha fatto valere la propria forza nei momenti necessari del torneo. Non gli è servito dover dimostrare di esser più forte dell’intero pianeta; gli è bastato essere più pronto di sette giocatori, quelli che si è trovato di fronte fino alla finale, con Kevin ...

Wimbledon 2018 - trionfo per Nole Djokovic - Anderson cede al serbo in tre set : Novak Djokovic vince per la quarta volta in carriera sull’erba di Wimbledon. L’ ex numero 1 del mondo ha battuto in finale in 3 set il sudafricano Kevin Anderson con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e 19 minuti di gioco. Il serbo ha portato a casa il 13° Slam in carriera su 22 finali disputate nei 4 appuntamenti più importanti del circuito – ha vinto anche 6 Australian Open, 1 Roland Garros e 2 Us Open – nonché il ...

Djokovic vince Wimbledon. Anderson ko in tre set. Per il serbo è poker : Novak Djokovic ha vinto per la quarta volta in carriera il torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam. Il tennista serbo, ex numero 1 del Mondo, ha battuto in finale in tre set il sudafricano Kevin Anderson con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6, 3, in 2 ore e 19 minuti di gioco.

Djokovic trionfa a Wimbledon - Anderson ko in 3 set : Roma - Novak Djokovic ha vinto per la quarta volta in carriera il torneo di Wimbledon , terza prova stagionale del Grande Slam. Il tennista serbo, ex numero 1 del Mondo, ha battuto in finale in tre set il sudafricano Kevin Anderson con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6, 3, in 2 ore e 19 minuti di gioco. Davanti a stelle del passato come Bjorn Borg , Stefan Edberg e ...

VIDEO Highlights Finale Wimbledon 2018 - Novak Djokovic torna al successo! Nole batte Kevin Anderson : Novak Djokovic ha vinto Wimbledon 2018 sconfiggendo Kevin Anderson in una Finale a senso unico. Il serbo ha conquistato lo Slam sull’erba londinese per la quarta volta nella sua carriera ed è così tornato ai vertici dopo due anni molto difficili a causa di problemi fisici. Oggi Nole ha saputo sconfiggere il coriaceo sudafricano dopo aver giù battuto Rafael Nadal in semiFinale. Di seguito il VIDEO con gli higlights di Djokovic-Anderson, ...

Ma che fine aveva fatto Nole Djokovic che oggi ha rivinto a Wimbledon? : Bentornato. Anzi, welcome back, mr Novak Djokovic. Il serbo di gomma si riscopre campione al torneo di Wimbledon numero 132, dopo un’assenza sul “red carpet” che durava dalle finali Slam del settembre 2016, quand’aveva perso con Stan Wawrinka sotto il traguardo degli Us Open 2016. Non sarebbe poi tantissimo per un comune mortale, ma rappresenta un dramma per l’ultimo “cannibale” del tennis che si ...

La finale è Djokovic - il re di Wimbledon : Novak Djokovic trionfa a Wimbledon. L'ex numero 1 del mondo supera in tre set 6-2, 6-2, 7-6, 7-3, il sudafricano Kevin Anderson conquistando per la quarta volta in carriera, dopo i successi del 2011, 2014 e 2015, il torneo sull'erba londinese, terza ...

Wimbledon : trionfa Djokovic in tre set : ANSA, - ROMA, 15 LUG - Novak Djokovic ha vinto il quarto torneo di Wimbledon in carriera. Nella finale, il serbo ha battuto il sudafricano Kevin Anderson in tre set, con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6, ...

Wimbledon – Momento di tenerezza per Djokovic dopo la vittoria! Il piccolo Stefan si emoziona : “è papà - è papà!” [VIDEO] : Momento di grande tenerezza per Novak Djokovic dopo la finale di Wimbledon vinta contro Kevin Anderson: il piccolo Stefan si emoziona sugli spalti mentre guarda papà con la coppa in mano Novak Djokovic è finalmente tornato! dopo un calvario lungo un anno, passato lontano dal campo di gioco fra infortuni e momenti di grande debolezza fisica e mentale, Djokovic è tornato alla vittoria, alzando il suo 4° Wimbledon. Al termine della finale ...