WhatsApp e le novità | segnalazione di messaggi inoltrati

WhatsApp - AGGIORNAMENTO : NUOVA FUNZIONE NOTIFICHE/ Spuntare messaggio in anteprima : novità negli stati : Whatspp, nuovo AGGIORNAMENTO: meno NOTIFICHE per tutti. Spuntare il messaggio dall’anteprima: ecco come fare grazie alla novità che a breve verrà introdotta nell'app(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 21:11:00 GMT)

WhatsApp - NOVITÀ ‘MESSAGGIO INOLTRATO’/ L’app migliora - ma il calo di utenti è senza precedenti : WHATSAPP, NOVITÀ ‘MESSAGGIO INOLTRATO’. L’app segnala da oggi l’origine del testo spedito attraverso una scritta in corsivo: per avere questa funzione bisogna aggiornarla(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 16:31:00 GMT)

WhatsApp - novità ‘messaggio inoltrato’/ L’app segnala da oggi l’origine del testo spedito : WhatsApp, novità ‘messaggio inoltrato’. L’app segnala da oggi l’origine del testo spedito attraverso una scritta in corsivo: per avere questa funzione bisogna aggiornarla(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 15:01:00 GMT)

Novità WhatsApp : segnalerà i messaggi inoltrati : (Foto: Poynter-WhatsApp) Un’etichetta che evidenzi quando un messaggio è stato inoltrato da una conversazione all’altra, ovvero: WhatsApp contro la disinformazione, atto terzo. Come ha reso noto Poynter, il servizio ha annunciato una nuova etichetta che indicherà quando un contenuto è stato inoltrato a qualcuno da un altro utente, si tratti di solo testo oppure immagini, video e audio. “Questo contesto extra aiuterà a rendere ...

Risolto un fastidiosissimo problema WhatsApp con la beta 2.18.206 : le novità del 6 luglio : Emergono in queste ore alcune indicazioni molto interessanti per quanto riguarda Whatsapp, in riferimento alla beta 2.18.206 che proprio in queste ore si sta affacciando sul mercato per tutti coloro che hanno deciso di aderire al programma. In particolare, per quanto riguarda gli utenti Android, si parla molto di un nuovo aggiornamento destinato a dare continuità alle novità degli ultimi giorni, quando si è parlato della piccola rivoluzione che ...

L'ultima novità di WhatsApp è un "regalo" per gli amministratori dei gruppi : Più potere agli amministratori: è questa L'ultima novità di WhatsApp, che riguarda le tanto amate quanto talvolta fastidiose conversazioni di gruppo. Dell'ultimo aggiornamento della popolare chat, in via di rilascio globale su Android e iOS, i gestori dei gruppi non potranno che giovare: saranno, di fatto, al di sopra degli altri partecipanti alla conversazione. Potranno addirittura decidere di silenziare alcuni utenti, ...

WhatsApp - pronto un nuovo aggiornamento : ecco la novità : WhatsApp sta lavorando molto per migliorare i gruppi, aspetto su cui vuole investire sempre di più, forse per sconfiggere la concorrenza di Telegram. altro servizio di messaggistica istantanea. La novità in arrivo permetterà agli amministratori dei gruppi di silenziare singolarmente i membri che vi partecipano - eccetto gli amministratori stessi.--novità per --WhatsApp, che sta cercando di aggiornare la sua applicazione e in particolare ...

Ancora novità in vista per WhatsApp sugli adesivi : situazione al 20 giugno : Ci apprestiamo a vivere mesi davvero ricchi di novità per quanto riguarda Whatsapp, considerando il fatto che la popolare app di messaggistica, soprattutto per quanto riguarda la sua versione ottimizzata su sistema operativo Android, a stretto giro riceverà una serie di aggiornamenti che andranno ad arricchire il modo in cui siamo soliti utilizzarla. Vedere per credere quanto trapelato la scorsa settimana, come avrete notato dal nostro report, ...

WhatsApp beta si aggiorna e include novità nascoste sugli adesivi : WhatsApp beta si aggiorna alla versione 2.18.189 portando alcune novità "nascoste" sugli adesivi e le reazioni: ecco come dovrebbe essere la funzione non appena risulterà disponibile. L'articolo WhatsApp beta si aggiorna e include novità nascoste sugli adesivi proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp novità il tasto 'inoltrato' contro catene di Sant'Antonio e fake news : Rullo di tamburi perché oggi noi di Lettera35 torniamo a concentrarci sulle WhatsApp novità ! Avete capito benissimo, il quartier generale dell'app di messaggistica più famosa al mondo ha deciso di introdurre il tasto ' inoltrato ' contro le catene di Sant'Antonio e fake news . Sono finiti, dunque, i tempi d'oro per gli spacciatori di notizie false e disgrazie innumerevoli? ...

Novità invio foto in WhatsApp : azzerati i tempi di caricamento : WhatsApp affida la gestione dell'invio immagini alla nuova funzionalità 'Predicted Upload', che risulta già attiva e disponibile su iPhone, ed ancora in arrivo sui dispositivi Android. L'obiettivo è quello di ridurre all'osso i tempi di caricamento delle foto che si inviano, andando per la verità ad edulcorare la nostra percezione più che a compiere un vero e proprio lavoro di ottimizzazione sui server. In pratica, la cosa funziona in questo ...

“Finalmente”. WhatsApp : grande novità per i gruppi. In poche mosse cambia il modo di chattare con gli amici : Whatsapp, arrivano nuove funzioni per i gruppi. Gioia e dolore in alcuni casi, tra invasione di notifiche e catene di Sant’Antonio 2.0, si tratta comunque di uno strumento ormai utilizzato dalla stragrande maggioranza delle persone. Famiglia, amici, quelli del calcetto, mamme, neo genitori in cerca di consigli, il team del Fantacalcio o gli studenti che si organizzano in gruppi di studio, fino alle autorità che devono ...

WhatsApp e novità sui gruppi : ecco le quattro ‘rivoluzioni’ che miglioreranno la vita (virtuale) degli utenti : I dettagli contano. Lo sanno gli stilisti e lo sa anche Whatsapp. L’app di messaggistica rispetta le promesse e rivoluziona le regole dei famosi gruppi, il cavallo di battaglia sui cui sta galoppando spedito verso una fruibilità più facile e libera per il suo miliardo e mezzo di utenti al mese. Con la nuova versione della piattaforma di messaggistica Whatsapp rifà gli orli al suo prodotto migliore e aggiunge sostanziali novità che agevoleranno ...

WhatsApp per Windows 10 Mobile : la beta introduce novità per gli amministratori : [Aggiornamento1 17/05/2018] L’update è adesso disponibile anche per l’app stabile. Articolo originale, L’applicazione di WhatsApp beta sviluppata per Windows Phone e Windows 10 Mobile ha ricevuto nella mattinata un nuovo aggiornamento scaricabile direttamente dal Microsoft Store. La nuova versione, numerata 2.18.96, porta con sè numerosi fix di bug e una novità dedicata agli amministratori dei gruppi; come ...