Vos Thalassa | convalidati i fermi dei due migranti indagati

Vos Thalassa - fermati i due scafisti : "Hanno minacciato l'equipaggio" : Avrebbero minacciato l'equipaggio che voleva riportarli in Libia. Ora sono indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Caso Vos Thalassa - scatta il fermo per i due migranti indagati : Caso Vos Thalassa , scatta il fermo per i due migranti indagati Le indagini della procura di Trapani hanno accertato il loro ruolo nell'aggressione subita dall'equipaggio della nave che li aveva soccorsi al largo della Libia. Salvini: "Grazie" Parole chiave: ...

Diciotti - fermati due migranti per la rivolta sulla Vos Thalassa : Non si spegne il caso dei migranti salvati dalla Vos Thalassa e poi sbarcati dalla Diciotti nel porto di Trapani. Di fatto sullo sbarco di questi 67 migranti si è creato un vero e proprio scontro tra ...

Migranti Vos Thalassa : avevamo paura - non abbiamo aggredito nessuno : Migranti Vos Thalassa: avevamo paura, non abbiamo aggredito nessuno Migranti Vos Thalassa: avevamo paura, non abbiamo aggredito nessuno Continua a leggere L'articolo Migranti Vos Thalassa: avevamo paura, non abbiamo aggredito nessuno proviene da NewsGo.