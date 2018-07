Volley – Serie A1 femminile | Banca Valsabbina Millenium ammessa al campionato

Volley : A2 Maschile - da Massa a Livorno per rimanere in Serie A : Si torna in Toscana, insomma, ed in una città che storicamente ha grandi tradizioni di Volley e grande passione per questo sport. L'ufficialità proprio dalle parole di Italo Vullo che, assieme all'...

Volley femminile - Mercato Serie A1 2018-2019 : tutti i colpi - le cessioni e gli acquisti messi a segno. Quante Campionesse in Italia! : Il Volley Mercato si è infiammato, si stanno definendo le squadre che parteciperanno alla prossima Serie A1. Il massimo campionato italiano di Volley femminile si preannuncia altamente spettacolare e con tantissime stelle ai nastri di partenza. Vediamo nel dettaglio la composizione delle varie formazioni, tutte le rose, i movimenti, gli acquisti e le cessioni. CONEGLIANO: Le Campionesse d’Italia si rifaranno leggermente il look, rispetto ...

Beach Volley World Tour 2018 Gstaad. Tre coppie azzurre a caccia del tabellone principale nel secondo Major Series della stagione : Si accendono le luci su Gstaad, il torneo del World Tour più prestigioso, e c’è tanta Italia a caccia di un posto nel tabellone principale nella giornata di oggi, dedicata alle qualificazioni. Rossi/Caminati e Abbiati/Andreatta cercano un difficile ingresso nel main draw maschile e molto tortuoso appare anche il percorso che attende l’unica coppia femminile al via, Zuccarelli/Traballi. L’unica coppia italiana in main draw è ...

Samsung Lega Volley Summer Tour – Al via lo spettacolo del Sand Volley 4×4 di Serie A : Torna il Samsung Lega Volley Summer Tour: dal 7 luglio lo spettacolo del Sand Volley 4×4 di Serie A sulle più belle spiagge italiane La grande pallavolo femminile d’estate si vive con il Samsung Lega Volley Summer Tour, che anche nel 2018 torna sulle più belle spiagge italiane per appassionare migliaia di tifosi e appassionati. A partire dal 7-8 luglio e per quattro weekend consecutivi, sei squadre di Serie A si daranno battaglia per ...

Volley - Italia : una squadra di serie B senza le stelle. Figuracce in Nations League - mancano Zaytsev e Juantorena. Final Six lontane : senza le stelle siamo… dei terrestri. senza i nostri campioni siamo purtroppo una squadra di seconda/terza fascia a livello internazionale. Priva dei fenomeni Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena, senza poter contare nemmeno su un titanico libero come Massimo Colaci e su un meraviglioso palleggiatore come Simone Giannelli, l’Italia si è sciolta come neve al sole e ha palesato un livello tecnico purtroppo non all’altezza di una ...

Volley – La serie C di Modena stacca il pass per la B : La serie C di Modena Volley promossa in B, le interviste ai protagonisti Martedì sera i giovani della serie C Under 18 di Modena Volley hanno vinto a Bellaria la finale playoff conquistando la serie B. Lo storico dirigente Roberto Santini, il vice allenatore Marco Parenti e Coach Andrea Tomasini hanno raccontato le loro impressioni sulla stagione trascorsa e la conquista del campionato. “Sicuramente questa è stata la vittoria più bella – ci ...

Volley - Lamezia torna in serie A : Conad Lamezia- Romeo Normanna Aversa 3-1 25-19, 25-18, 23-25, 25-20 Durata set: 26'-31'-31'-30' Conad Lamezia: Gerosa 3, Spescha 25, Alborghetti 6, Turano 7, Garofalo 7, Bruno 14, Zito lib., Polignino ...

Pallavolo – Serie D - la Flyblue Volley Taviano straccia la Pm Volley Potenza : La PM Volley Potenza esce sconfitta per 3-0 nel secondo confronto con Flyblue Volley Taviano e quindi retrocede in Serie D Una partita giocata alla pari da parte delle ragazze del duo Petrone-Orlando che chiude la gara con i parziali di 25-23, 25-21 e 25-20.Una gara di alto livello per le giovanissime potentine che hanno onorato questo campionato e questi playout, contro una formazione più concreta, così come le alte compagini del girone B. ...

Volley : Roma festeggia il ritorno in Serie A2 : Roma- Dopo una partita che nemmeno il più creativo degli sceneggiatori avrebbe potuto pensare uguale, la Roma Volley vince la sfida con la Sa.Ma. Portomaggione al tie break 3-2 , 22-25, 22-25, 25-19, ...

Volley - Play Out Serie C : la PM Potenza battuta dalla Flyblue Volley Taviano : La PM Volley Potenza perde l’andata dei Play out di Serie C contro la Flyblue Volley Taviano: 1-3 in favore della squadra ospite La PM Volley Potenza esce sconfitta per 3-1 nella gara di andata dei Playout contro Flyblue Volley Taviano. Una sconfitta che non pregiudica la salvezza della PM che ha a disposizione la gara di ritorno e lo spareggio. Primo set combattuto per la PM Volley Potenza che deve sudare per tener testa alle ragazze del ...