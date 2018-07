Vola il mercato europeo dell’auto | boom immatricolazioni

Calciomercato - l'Airone non smette di Volare : Caracciolo riparte dalla Feralpisalò : "Non era facile dire di no alla B - ha proseguito il presidente - è un grande calciatore, un simbolo dello sport bresciano, ha grandi valori umani. È in linea con il nostro stile". Tutt'altra musica ...

Mercato serie B : scatta l’ora del Palermo - bene Venezia e Ascoli - l''airone' Vola in C : La serie B entra nella fase cruciale del Mercato, approssimandosi le date dei ritiri precampionato di tutti i club, con tante trattative andate a buon fine ed una frenetica consultazione tra ds alla ricerca di quegli elementi che possano rinforzare adeguatamente i propri organici. Palermo, 4 rinforzi di categoria In prima fila, in questa spasmodica corsa ad accaparrarsi giocatori esperti e di categoria, troviamo il Palermo di Tedino che sta ...

Perrigo sciVola in fondo al mercato di New York : Aggressivo avvitamento per Perrigo , che tratta in perdita del 2,36% sui valori precedenti. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dello S&P-500 , ad evidenza del ...

Mercato Juve : Agnelli Vola da CR7 - ore decisive per chiudere la trattativa : La trattativa che porterebbe Cristiano Ronaldo alla Juventus starebbe per giungere ad un momento chiave. Addirittura non si esclude che nei prossimi giorni il calciatore possa finalmente atterrare a Torino e presentarsi al popolo bianconero che ormai da settimane lo sta aspettando. Il cinque volte Pallone d'Oro, in attesa degli sviluppi, è in Grecia per trascorrere le vacanze estive insieme alla sua famiglia, compresa ovviamente la moglie ...

SOL sciVola in fondo al mercato di Piazza Affari : A picco SOL , che presenta un pessimo -2,15%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto ...

Calciomercato - effetto Cristiano Ronaldo : la Juve Vola in borsa : Non sappiamo ancora se Cristiano Ronaldo indosserà la maglia della Juventus a partire dalla prossima stagione, ma la sola voce di un suo possibile approdo in bianconero ha già provocato delle ...

Calciomercato - trattative e ultime notizie : Zaza "indiaVolato" e Higuain verso Londra : Ancora un mese e mezzo di mercato, può succedere di tutto ma le grandi squadre della serie A vogliono cercare di chiudere i colpi più importanti prima dell'inizio dei ritiri prestagionali. Higuain verso Londra...

Banca MPS sciVola in fondo al mercato di Piazza Affari : Ribasso scomposto per l' istituto di Rocca Salimbeni , che esibisce una perdita secca del 2,11% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Monte Paschi è più fiacca rispetto all'andamento ...

Under Armour sciVola in fondo al mercato di New York : Aggressivo ribasso per Under Armour , che passa di mano in perdita del 3,48%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dello S&P-500 . Ciò significa ...

Richemont sciVola in fondo al mercato di Zurigo : A picco la holding del lusso , che presenta un pessimo -2,18%. La tendenza ad una settimana di Richemont è più fiacca rispetto all'andamento del World Luxury Index . Tale cedimento potrebbe innescare ...

Calciomercato Sampdoria - Viviano Vola allo Sporting : GENOVA - Emiliano Viviano saluta la Sampdoria : il portiere oggi è atteso in Portogallo, più precisamente a Lisbona, dove firmerà con lo Sporting del suo ex allenatore Sinisa Mihajlovic . Mancano solo ...

Ratti sciVola in fondo al mercato di Piazza Affari : Affonda sul mercato la big italiana del tessile , che soffre con un calo del 2,82%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , evidenzia un ...

Calciomercato Bologna - «Masina Vola in Premier : fatta con il Watford» : Bologna - Il Bologna sta per salutare anche Adam Masina . La voce ribalza dall'Inghilterra, da Sky. Sembra tutto fatto per il passaggio del terzino al Watford . L'accordo sembra stato raggiunto sia ...