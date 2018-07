Vodafone annuncia V-Home | la piattaforma capace di rendere smart qualunque abitazione

Vodafone annuncia l’hotspot gratuito per tutti i suoi clienti : Vodafone dice basta ai costi di utilizzo dell'hotspot e oggi lo rende gratuito per tutti i suoi clienti mobile, sia ricaricabile che abbonamento, con un piccolo annuncio. L'articolo Vodafone annuncia l’hotspot gratuito per tutti i suoi clienti proviene da TuttoAndroid.

Vodafone preannuncia nuovi aggiornamenti per tanti Samsung Galaxy oggi 15 giugno : Continuano ad arrivare notizie molto interessanti per quanto riguarda il mondo degli smartphone Samsung Galaxy. Proprio questa mattina, sulle nostre pagine, abbiamo portato alla vostra attenzione il rilascio dell'aggiornamento dedicato all'app Messaggi, con alcune novità che sicuramente faranno piacere agli utenti interessati. Tuttavia, è necessario dare uno sguardo anche ad alcuni device specifici, in riferimento a quelli brandizzati Vodafone, ...

Vodafone annuncia le offerte Vodafone Unlimited - attivabili da oggi online : Vodafone Unlimited è la nuova proposta di Vodafone in vista dell'estate, che si compone di tre offerte pensate per target specifici di utenti. Le tre offerte sono Vodafone Unlimited x2, Vodafone Unlimited x3 e Vodafone Unlimited x4 Pro. L'articolo Vodafone annuncia le offerte Vodafone Unlimited, attivabili da oggi online proviene da TuttoAndroid.