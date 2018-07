Vivere l’estate con stile | 8 blazer in lino

gqitalia

(Di martedì 17 luglio 2018) Per combattere il caldo estivo e in particolare l’afa cittadina, è importante scegliere tessuti naturali. Tra tutti, quando il sole scotta, il più amato e indossato è sicuramente il. Fresco, traspirante, leggero ma resistente, viene impiegato per abiti formali – spesso accoppiato a seta o fresco di lana – e giacche casual, donando a chiunque l’indossi un tocco di eleganza informale. L’ideale quindi per recarsi in ufficio durante i mesi più caldi così come per una piacevole cena tra amici. Per un look più sportivo abbinatelo per esempio a una semplice t-shirt bianca e a un paio di jeans. Se poi volete seguire gli ultimi trend moda potreste optare anche per il binomio giacca più shorts o bermuda. Nella nostra gallery troverete 8 modelli di, molti dei quali in saldo, da indossare da mattina a sera. Sono in tinta unita le giacche di L.B.M. 1911, dalla tonalità neutra ...