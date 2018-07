liguriaoggi

: Viva la Vida! Frida Kahlo in Piazza San Matteo nello spettacolo di Pino Cacucci - CarotenutoAndre : Viva la Vida! Frida Kahlo in Piazza San Matteo nello spettacolo di Pino Cacucci - ppteamlulis1 : RT @PPTeamKaren: VIVA LA VIDA Y VIVA LA ROPA LIMPIA ! ???? hahahahaha - LiguriaOggi : Viva la Vida! Frida Kahlo in Piazza San Matteo nello spettacolo di Pino Cacucci -

(Di martedì 17 luglio 2018) Per tutti gli spettacoli l'inizio è previsto per le 21:15. Biglietti: intero 12 euro ridotto 10 euro. Condividi: Fai clic per condividere su Facebook , Si apre in una nuova finestra, Fai clic qui ...