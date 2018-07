Viva il complotto dei competenti

ilfoglio

: @ShooterHatesYou Sono state le lobby dei calcoli che voglio far credere che quello che viene detto poi non si può a… - Francesco_Disi : @ShooterHatesYou Sono state le lobby dei calcoli che voglio far credere che quello che viene detto poi non si può a… - 1N0MONACI : RT @ildoqv: @LittleLadyTerry @diodeglizilla Tutta colpa dei Albanesi che lo hanno laureato in suo insaputa Volevano vendicarsi contro le p… - ildoqv : @LittleLadyTerry @diodeglizilla Tutta colpa dei Albanesi che lo hanno laureato in suo insaputa Volevano vendicarsi… -

(Di martedì 17 luglio 2018) "I dati non si fanno intimidire”. Dal 2007 a oggi, l’espressione “casta” è stata utilizzata da buona parte della morente opinione pubblica italiana come un termine dispregiativo utile a fotografare in modo immediato un crudele nemico da abbattere a tutti i costi. In un primo momento, la casta da abb