Viminale è una fake news | abbiamo le prove Lo sfondo di un nuovo tentativo di approdo

Viminale quella di Open Arms è una fake news - abbiamo le prove. Lo sfondo di un nuovo tentativo di approdo : 'Nessuna omissione di soccorso. abbiamo un testimone terzo che lo dimostrerà', si legge in una nota del ministero dell'Interno. Mentre Salvini sottolinea: 'Mai detto o scritto di lasciar annegare le ...

Migranti - Viminale autorizza lo sbarco dei 450. Salvini : “E’ una vittoria politica” : Nella notte tutti i 450 Migranti da giorni in attesa al porto di Pozzallo su una nave della Guardia di Finanza e su una di Frontex sono stati fatti scendere: una parte di loro verrà ricollocata in Germania, Spagna e Portogallo.Continua a leggere

Fico : nessuna tensione Viminale-Colle - Governo ha deciso insieme : Roma, 13 lug., askanews, - 'Mi sembra che sia tutto sotto controllo, la nave è attraccata. Mi sembra che il Governo abbia lavorato insieme. Tutto sotto controllo'. Lo ha detto il presidente della ...

Salvini ha pubblicato una foto del tavolo sull'immigrazione convocato al Viminale : Matteo Salvini ha diffuso sui social una sua foto al tavolo di "lavoro sui temi di immigrazione, sicurezza e lotta a scafisti e terroristi", convocato al Viminale "in preparazione degli incontri di oggi e domani a Innsbruck". Nella citta' austriaca, ha ricordato, "vedrò gli altri ministri dell'Interno europei, io non mi fermo". In preparazione degli incontri di oggi e domani a #Innsbruck, ...

Migranti - la nave Diciotti resta in rada : dal Viminale nessuna indicazione sullo sbarco : È rimasta nel tratto di mare antistante il porto di Trapani la nave Diciotti della Guardia costiera con a bordo 67 Migranti soccorsi 4 giorni fa dal cargo Vos Thalassa. Dopo essersi avvicinata...

Migranti - il Viminale blocca una nave italiana che ha soccorso 66 migranti : Il ministro dell'Interno Salvini non indicherà alcun porto d'approdo per la Von Thalassa: batte bandiera tricolore, appartiene a una compagnia privata e garantisce la sorveglianza di una piattaforma Total. La segnalazione di soccorso inviata da un barcone in avaria in acque...