Venezia : Regione Veneto sblocca fondi legge speciale - 22 mln per salvaguardia : Venezia, 17 lug. (AdnKronos) – La giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore allo sviluppo economico e legge speciale per Venezia Roberto Marcato, in accordo con il vicepresidente e assessore al bilancio Gianluca Forcolin, ha sbloccato finanziamenti per circa 22 milioni di euro a valere sui fondi della legge speciale per Venezia e sul Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che finora ...

Venezia : Regione Veneto sblocca fondi legge speciale - 22 mln per salvaguardia (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Tra le operazioni di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, un finanziamento di circa 835.000 euro riguarda la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell’impianto per lo stoccaggio e trattamento di rifiuti ex “Nuova Esa”, in Comune di

Friuli Venezia Giulia - la giunta leghista cancella il divieto di avere incarichi in Regione per chi milita in un partito : È prematuro dire se siano già cominciate le prove generali per la spoil system nel sistema di potere friulano o se si stia preparando una forma più invasiva di ingerenza dei partiti nella macchina burocratica della Regione Friuli Venezia Giulia. O peggio ancora se un drappello di dirigenti politici sia pronto a trovare remunerativi impieghi nell’apparato amministrativo piuttosto ricco di una Regione a statuto speciale. Di certo la ...