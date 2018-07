“Vediamo come lo fai…” Giulia De Lellis e Andrea Damante | è successo davvero È tutto

caffeinamagazine

: Avete anche voi un motivatore come Gattuso per superare la fatica del lunedì? ???? Ci vediamo in diretta su MilanTV… - MilanTV : Avete anche voi un motivatore come Gattuso per superare la fatica del lunedì? ???? Ci vediamo in diretta su MilanTV… - GiovanniFerrar : @VirginioNero @LauraPausini EDDAJE V! Ci vediamo lì! Faccio il tifo per te. Come sempre. ?? - desausta : @matteosalvinimi Come noi vediamo in cartolina i #49milioni? -

(Di martedì 17 luglio 2018) Ad accorgersi per primi di un “ritorno di fiamma” o di qualcosa di “molto sospetto” era stato il settimanale Chi che aveva beccato i due super chiacchierati dell’estateDe, da qualche parte, insieme. Solo indiscrezioni per i due amatissimi ex protagonisti di Uomini e Donne che avevano bruscamente interrotto la loro relazione diversi mesi fa e, stando alle numero segnalazioni diffuse sul web – ma mai confermate, né smentite – causa della rottura potrebbero essere stati diversi tradimenti che il veronese avrebbe inflitto alla sua dolce metà. Se in un primo momento la Desi era mostrata ferma e decisa a chiudere tutte le porte al suo ormai ex fidanzato, sostenendo che l’avrebbe rivista l’anno del mai,sembrerebbe essere adesso molto più magnanima nei confronti di colui che per due lunghi anni le è stato accanto, condividendo con ...