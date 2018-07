ansa

: RT @LauraZarfati: GIP Giuseppe Colazingari #Tribunale Aosta incarica guida alpina @ComunePaolo perizia cause distacco valanga Col Chamolé… - FrankZanata : RT @LauraZarfati: GIP Giuseppe Colazingari #Tribunale Aosta incarica guida alpina @ComunePaolo perizia cause distacco valanga Col Chamolé… - StampaAosta : Morirono in due a Pila per una valanga, il giudice chiede una perizia - AnsaValledAosta : Valanga Pila, perizia a guida alpina - Valle d'Aosta -

(Di martedì 17 luglio 2018) ... relazionando le indicate circostanze allo standard diligenziale richiesto dalla migliore scienza ed esperienza in materia". Il consulente dovrà inoltre esprimersi "in merito alla prevedibilità e ...