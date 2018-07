Vaccini | contro Hpv più vaccinate in Veneto | Friuli e Puglia

Vaccini - è ufficiale : basterà l'autocertificazione per entrare a scuola. Lorenzin : 'Chi controlla?' : Le nuove regole sono state presentate stamattina dai ministri della Salute e dell'Istruzione. l'autocertificazione dovrà essere presentata entro il 10 luglio, ma la scadenza 'non è perentoria'. Il ...

Roberto Burioni : "Sui Vaccini nessuna libertà di scelta. Contro Zaytsev insulti da cavernicoli" : Il virologo Roberto Burioni dà dei "cavernicoli" agli autori dei commenti no vax Contro il campione di pallavolo Ivan Zaytsev , che ha annunciato con un post su Facebook la profilassi della figlia Sienna. A questi "somari patentati, che con la loro superstizione vogliono mettere in pericolo i loro figli, i nostri figli e tutti noi - commenta il medico sul suo profilo Facebook - qualcuno ha il coraggio di affermare che 'bisogna garantirgli ...

Vaccini - genitori contro Salvini : 'Lei è un padre - sia il ministro dei bambini' : Il tema è davvero forte e molto discusso. Davanti a certe notizie che meritano rispetto la cronaca a volte è titubante, ma le notizie vanno riportate per quello che sono, appunto informazione. Da un lato c'è il ministro dell'Interno con le sue dichiarazioni sulla pericolosità dei Vaccini , dall'altro ci sono le risposte di alcuni genitori che hanno perso un figlio o lottano quotidianamente contro l'immunodepressione. Il botta e risposta non si ...

Vaccini - durissima risposta del Codacons : “Consigliamo a Burioni un vaccino contro il delirio di onnipotenza” : Durissimo il Codacons contro Roberto Burioni, che in preda ad un delirio di onnipotenza ha accusato l’associazione di “difendere i virus e i batteri”. “Oramai Burioni è in preda al delirio più totale e attacca tutti e tutto senza prima informarsi adeguatamente – spiega il presidente Carlo Rienzi – La nostra posizione a favore dei Vaccini è nota a tutti, così come nota è la nostra posizione contro la Legge Lorenzin, cosa ben diversa, eper questo ...