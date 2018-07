Vacanze da paura Anche i fantasmi vanno in ferie e fanno affari

ilgiornale

: RT @amsa_spa: State preparando le vacanze ma il vecchio ombrellone è irrimediabilmente rovinato? Niente paura, passiamo noi a prenderlo: ht… - mezzagi69 : RT @amsa_spa: State preparando le vacanze ma il vecchio ombrellone è irrimediabilmente rovinato? Niente paura, passiamo noi a prenderlo: ht… - CittadinidiTwtt : RT @amsa_spa: State preparando le vacanze ma il vecchio ombrellone è irrimediabilmente rovinato? Niente paura, passiamo noi a prenderlo: ht… - amsa_spa : State preparando le vacanze ma il vecchio ombrellone è irrimediabilmente rovinato? Niente paura, passiamo noi a pre… -

(Di martedì 17 luglio 2018) A giudicare da quello che diceva Nosferatu, principe della notte, vivere per sempre è peggio di morire: "Non avere la capacità di invecchiare è terribile. Durare attraverso i secoli, sperimentando ogni giorno le stesse futili cose". Per questo, più che terrore, i Casper e i Freddy Kruger che abitano, almeno così si sussurra, tante dimore italianetenerezza. E piacciono da morirese non somigliano al Warren Beatty del Paradiso può attendere o al Patrick Swayze di Ghost. Il turismo dellainfatti ha cifre che si aggirano sugli 85 milioni di fatturato, e tutte le grandi città, Milano, Roma, Torino e Genova hanno dato vita da tempo a spaventevoli "ghost tour" nei propri angoli oscuri. Pare sia Napoli la città con la più alta concentrazione di. Incantano tutti ma soprattutto noi che non ci facciamo spaventare nemmeno da Di Maio al governo: quasi nove turisti su ...