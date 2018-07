Vacanze accessibili in Sicilia? Si può fare!!!

fondazioneserono

(Di martedì 17 luglio 2018) Nel 2014 le spiaggeInerano solo 10. Ora sono 60 e questo è il frutto della lungimiranza di imprenditori che hanno capito non solo il valore etico, ma anche l’opportunità economica di accogliere turisti con esigenze speciali. Questo è quanto ci ha detto Bernadette Lo Bianco, Presidente dell’associazioneTurismo per Tutti.  L’Associazione opera nell’ambito del turismo accessibile per essere di supporto ad enti, società, associazioni ed istituzioni, pubbliche e private, che operano nel settore con l’obiettivo di creare, sviluppare, valorizzare e promuovere la cultura dell’tà “Abbiamo avuto, come Associazione, una richiesta enorme di persone che vogliono venire al mare in, ed allora moltissimi imprenditori hanno colto l’opportunità e piano piano hanno incominciato ad attrezzarsi con i requisiti fondamentali come passerelle, sedie job, bagni ...