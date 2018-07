Va dal medico per un dolore all' occhio | Non è congiuntivite | sono larve di

“Pazzi - cosa gli avete fatto?”. Muore in ospedale a 3 anni dopo un clamoroso errore medico : Fin da piccolo era costretto a convivere con una difficile condizione che col passare del tempo gli aveva causato un mare di guai costringendolo ad affrontare una battaglia durissima. E per l’ennesima volta, nonostante la tenere età, era stato costretto a ricorrere all’aiuto dei medici, ricoverato in ospedale per ricevere delle cure preziose. Purtroppo, però, stavolta le cose sono andate a finire nella peggiore delle maniere, ...

Medico assenteista - da ospedale in hotel : ANSA, - LECCE, 13 LUG - Andava al lavoro al mattino presto nell'ospedale di Campi Salentina , Lecce, in cui aveva l'incarico di direttore Medico, ma poche ore dopo, senza certificare l'assenza ...

"Michael Jackson fu castrato chimicamente dal padre". Le dichiarazioni del medico della star : Michael Jackson fu castrato chimicamente dal padre, quando era solo un bambino. È questa l'ultima rivelazione che ha fatto Conrad Murray, il medico che ha seguito la star del pop prima della sua scomparsa. Il dottore - condannato a quattro anni di carcere per aver fornito alla star del sedativo - in occasione della morte di Joe Jackson, deceduto a fine giugno per un cancro al pancreas, lo ha definito "il peggior padre della storia", ...

“Non lo mangiate”. Il noto prosciutto ritirato dal mercato. Rischi serissimi. Se avete avuto questi sintomi contattate subito il medico : Nuovo allarme alimentare. Nei giorni scorsi messe al bando sono state le verdure surgelate Freshona e i minestroni Findus, a causa del focolaio europeo di listeriosi che, dal 2015, ha causato 47 casi, di cui 9 fatali. I consumatori devono stare sempre attenti e, per evitare il Rischio di infezione da Listeria monocytogenes, l’ECDC e l’EFSA raccomandano “ai consumatori di cucinare a fondo le verdure surgelate non pronte al consumo, anche ...

Medico sub australiano riemerge dalla grotta Tham Luang e scopre che suo padre è morto : Il Medico e sub australiano che ha svolto un ruolo chiave nel salvataggio dei 12 ragazzi thailandesi e del loro allenatore è riemerso da Tham Luang ieri sera - tra gli ultimi a farlo - per apprendere poco dopo che suo padre si era spento in Australia mentre lui era nella grotta. Lo ha rivelato un suo collega nella clinica dove lavora in patria senza specificare la causa della morte, ma aggiungendo che l'uomo non era malato al momento ...

Bari : lunga attesa dal medico - paziente picchia informatore scientifico : L'attesa, nella sala del medico di famiglia gli era sembrata infinita e quando ha visto che un'altra persona - un informatore scientifico - stava provando ad entrare nell'ambulatorio prima di lui, un cinquantunenne barese ha perso le staffe e lo ha accusato, apertamente, di avergli "rubato il posto". Il professionista, dopo aver provato a spiegargli che stava lavorando, aveva lasciato "cadere le accuse e si era rimesso seduto, convinto che la ...

dalle feste alle tangenti : quando il medico tradisce la professione : Il caso del party organizzato dal primario napoletano è solo l'ultimo di una serie di episodi con al centro dottori cinici e compiacenti

Rissa in fila dal medico - informatore scientifico picchiato a sangue da un paziente : 'Entro io'. 'No, c'ero prima io'. Quante volte quando siamo in coda, al supermercato come dal medico o alle Poste, c'è qualcuno che fa il furbo e passa avanti? Dal medico di famiglia, però, a volte ...

NAPOLI - REPARTO CHIUSO PER FESTA PRIMARIO/ Ospedale del Mare : sospeso medico - accertamenti Ordine : NAPOLI, Francesco Pignatelli, PRIMARIO della Chirurgia vascolare dell'Ospedale del Mare chiude REPARTO per la sua FESTA. Ultime notizie: il medico è stato sospeso, avviata inchiesta(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 12:40:00 GMT)

«Reparto chiuso per festa primario» : sospeso medico dell'Ospedale del Mare : Il reparto di Chirurgia Vascolare del nuovo Ospedale del Mare a Napoli «è stato chiuso con dimissione di tutti i pazienti nella notte tra venerdì e sabato scorsi per consentire a...