Usain Bolt non si arrende con il calcio | in prova con una squadra australiana

Usain Bolt - “occasione” nel mondo del calcio : in prova ai Central Coast Mariners : Usain Bolt vorrebbe diventare un calciatore e dopo le tante prove in Europa proverà a misurarsi con la A-League australiana Se n’è parlato già in passato, ma questa volta il sogno potrebbe diventare realtà: il ‘re’ della velocità, il giamaicano Usain Bolt, grande appassionato di pallone potrebbe avere un futuro come calciatore nella A-League australiana. L’otto volte campione olimpico, che si è ritirato dalle gare ...

Usain Bolt debutta da calciatore. Il suo Strømsgodset è stato sconfitto per 1-0 : Usain Bolt ha fatto il suo debutto da calciatore. La leggenda dell’atletica ha disputato 20 minuti con la squadra norvegese dello Strømsgodset, perdendo per 1-0 contro la rappresentativa Under 19 della Norvegia. Il giamaicano è entrato in campo al 71′, quando i suoi compagni erano già in svantaggio, provando a guidare la rimonta ma senza successo. Bolt ha indossato curiosamente la maglia numero 9.58, in onore del record del mondo da ...

Bolt in Champions League - la proposta arriva da… San Marino : “Usain - vieni a scrivere la storia con noi” : Usain Bolt ha ricevuto l’invito dal ‘La Fiorita’ per giocare la prossima edizione della Champions League La Fiorita, squadra campione di San Marino, ha invitato l’ex velocista giamaicano Usain Bolt a giocare i prossimi preliminari di Champions Legue. “Caro Usain Bolt, ti vogliamo con noi in Champions League con la squadra di San Marino! Perché no? Vogliamo scrivere la storia! Puma che ne pensi?” ha twittato la ...

Usain Bolt giocherà a calcio con il Stromgodset! Amichevole contro la Norvegia - l’inizio di una nuova carriera? : Usain Bolt giocherà con una squadra di calcio che milita nella Serie A norvegese. Il Fulmine vestirà infatti la casacca dello Stromgodset realizzando così il sogno di competere in questo sport dopo aver riscritto la storia dell’atletica leggera a suon di record e di prestazioni sbalorditive. Il giamaicano, dopo aver sostenuto un celeberrimo provino col Borussia Dortmund, avrà così l’occasione di giocare un’Amichevole martedì ...