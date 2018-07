Usa | video con Trump-Putin gay | critiche a Nyt ' omofobo'

Nubifragio e grandine a Pesaro / Video - danni e grandi disagi a caUsa del maltempo : paura in città : Nubifragio e grandine a Pesaro, Video: continua il maltempo in Italia, danni e grandi disagi oltre alla paura che ha colpito la città. Vetrate rotte, automobili danneggiate, le immagini.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 22:24:00 GMT)

Usa - la manovra incredibile del CH-47 Chinook / Video - "pinnacle landing" per salvare un alpinista suicida : Usa, la manovra incredibile del CH-47 Chinook: Video, l'elicottero americano effettua un ''pinnacle landing'' per andare a salvare un alpinista che aveva minacciava il suicidio.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 21:56:00 GMT)

Usa - clamorosa manovra del CH-47 Chinook : l’elicottero “abbraccia” la montagna per il salvataggio [VIDEO] : L’incredibile manovra di salvataggio effettuata dal gigantesco elicottero militare prende il nome di “pinnacle landing” Un incredibile operazione di salvataggio effettuata da un gigantesco aereo militare CH-47 Chinook è stata immortalata in cima al monte Hood, in Oregon (USA). La difficile operazione battezzata “pinnacle landing” si effettua con il già citato elicottero – utilizzato principalmente in missioni di ...

Usa - polizia : “Video mostra che l’uomo ucciso a Chicago era armato” : Usa, polizia: “Video mostra che l’uomo ucciso a Chicago era armato” Usa, polizia: “Video mostra che l’uomo ucciso a Chicago era armato” Continua a leggere L'articolo Usa, polizia: “Video mostra che l’uomo ucciso a Chicago era armato” proviene da NewsGo.

GROENLANDIA - ICEBERG VICINO INAARSUIT : RISCHIO TSUNAMI/ Video ultime notizie : caUsa scioglimento dei ghiacci : GROENLANDIA, ICEBERG alto 100 metri minaccia il villaggio di Innaarsuit. Video, c'è il RISCHIO TSUNAMI se l'enorme massa di ghiaccio si dovesse spaccare(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 00:36:00 GMT)

MotoGp – IntrUsa al motorhome di Valentino Rossi : ‘rubata’ la tuta del Dottore [FOTO e VIDEO] : ‘Rubata’ la tuta da gara di Valentino Rossi: un’Intrusa nel motorhome del Dottore al Sachsenring Marc Marquez ha conquistato la sua nona vittoria consecutiva al Gp di Germania, lasciandosi alle spalle un fantastico Valentino Rossi, al suo miglior risultato stagionale e un ottimo Maverick Vinales. Tanto spettacolo e grande divertimento al Sachsenring, non solo in pista, ma anche al motorhome. Lo sa bene Lila, ambasciatrice ...

DIRETTA / Atalanta BrUsaporto (risultato finale 4-0) streaming video e tv : la chiude Ilicic (amichevole) : DIRETTA Atalanta Brusaporto info streaming video e tv: orario e risultato live della partita amichevole dei nerazzurri a Rovetta (oggi sabato 14 luglio)(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 19:21:00 GMT)

DIRETTA / Atalanta BrUsaporto (risultato live 1-0) streaming video e tv : inizia il secondo tempo! (amichevole) : DIRETTA Atalanta Brusaporto info streaming video e tv: orario e risultato live della partita amichevole dei nerazzurri a Rovetta (oggi sabato 14 luglio)(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 17:51:00 GMT)

Diretta / Atalanta BrUsaporto streaming video e tv : il calendario nerazzurro - orario (amichevole) : Diretta Atalanta Brusaporto info streaming video e tv: orario e risultato live della partita amichevole dei nerazzurri a Rovetta (oggi sabato 14 luglio)(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 15:41:00 GMT)

Atalanta BrUsaporto/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (amichevole) : diretta Atalanta Brusaporto info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita amichevole dei nerazzurri a Rovetta (oggi sabato 14 luglio)(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 06:41:00 GMT)

AbUsa della figlia di 8 mesi e divulga video su siti pedopornografici - papà orco in manette : ... originario della città di Berdychiv nella regione settentrionale dell'Ucraina, credeva che diffondendo il video in un sito dall'altra parte del mondo non sarebbe mai stato identificato e avrebbe ...

Accordo Trump-May su libero scambio Usa-Uk/ Video ultime notizie : proteste a Londra - Donald incontra la Regina : Trump vs May: “Non mi ascolta, accordi commerciali a rischio”. Poi fa marcia indietro: “La rispetto e apprezza moltissimo". Momenti di tensione fra gli Stati Uniti e l'Inghilterra(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 18:40:00 GMT)

Usa - arriva l’apocalisse : incredibile invasione d’insetti alla pompa di benzina [VIDEO] : La scena è stata immortalata da un’automobilista che si trovava in una stazione di rifornimento nella città di Hendersonville, Tennessee, USA Un’incredibile, quanto paurosa invasione di insetti molto simile ad una scena dell’apocalisse è stata immortalata in una stazione di servizio della cittadina di Hendersonville, situata nello stato americano del Tennessee. Il filmato in questione mostra migliaia e migliaia di insetti ricoprire quasi ...

Trump-May - nuova minaccia e voltafaccia : “ottime relazioni con UK”/ Londra - video : ‘tattica’ Usa sulla Brexit : Trump vs May: “Non mi ascolta, accordi commerciali a rischio”. Poi fa marcia indietro: “La rispetto e apprezza moltissimo". Momenti di tensione fra gli Stati Uniti e l'Inghilterra(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 14:14:00 GMT)