Usa | produzione industriale +0 | 6% a giugno | oltre attese

Usa - cresce oltre le attese la produzione industriale : Torna a salire e batte le attese la produzione industriale negli Stati Uniti nel mese di giugno. Il dato ha registra una crescita dello 0,6% dopo il -0,5% rivisto di maggio , -0,1% il preliminare,, ...

Usa - in aumento i prezzi alla produzione a giugno : Teleborsa, - In aumento i prezzi praticati all'industria americana nel mese di giugno. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano , BLS,, i prezzi alla produzione sono aumentati dello 0,3% a livello ...

Usa - in aumento i prezzi alla produzione a giugno : In aumento i prezzi praticati all'industria americana nel mese di giugno. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano , BLS,, i prezzi alla produzione sono aumentati dello 0,3% a livello ...

Produzione auto - a maggio in calo del 7%. Export - Usa prima destinazione con quota 20% : TORINO - A maggio la Produzione di autovetture in Italia supera le 74.000 unità, in calo del 7% rispetto allo stesso mese 2017. Nei primi cinque mesi dell'anno la flessione è...

Riciclare la plastica non basta. E’ necessario ridurre la produzione di imballaggi Usa e getta - secondo Greenpeace : L’inquinamento ambientale provocato dalla dispersione della plastica è diventato un problema che non può essere in alcun modo sottovalutato, perché ha raggiunto volumi impressionanti a livello globale e continua a provocare danni enormi, soprattutto considerando che questi prodotti vanno ad inquinare i mari e gli oceani provocano un serio danno che rischia di diventare irreversibile, come dimostrano le vere e proprie isole di plastica già ...

Arabia Saudita verso produzione record. Focus sulle scorte Usa : Scatto in avanti dei prezzi del petrolio con il West Texas Intermediate , WTI, che torna sopra la soglia dei 70 dollari al barile, sui massimi da un mese. Ad innescare il rincaro delle quotazioni di ...

Colombia - gli Usa accUsano : 'Produzione di coca fuori controllo' : BOGOTA' I livelli di coltivazione di coca e di produzione di cocaina in Colombia sono fuori controllo, 'praticamente inaccettabili' secondo Jim Carrol, direttore dell'Ufficio per la politica nazionale antidroga della Casa Bianca , Ondcp, . Carroll, che si e' soffermato sugli effetti negativi del fenomeno per gli Stati Uniti, ha calcolato che i 'nuovi' utenti della polvere bianca ...

Dazi - Harley Davidson vuole spostare parte della produzione fuori dagli Usa. Trump attacca : “Sarà la loro fine” : Le Harley Davidson, simbolo dei motori made in Usa, sono pronte a lasciare il Paese. La società prevede infatti di spostare al di fuori degli Stati Uniti una parte della sua produzione di moto destinate all’export in Europa per sfuggire ai Dazi introdotti lo scorso 22 giugno da Bruxelles. Una mossa che non è andata giù a Donald Trump. E il presidente Usa minaccia: “Se vanno via, per loro sarà l’inizio della fine“. Secondo la Harley, ...

