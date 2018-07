USA - cresce oltre le attese la produzione industriale : Torna a salire e batte le attese la produzione industriale negli Stati Uniti nel mese di giugno. Il dato ha registra una crescita dello 0,6% dopo il -0,5% rivisto di maggio , -0,1% il preliminare,, ...

Cina - cresce oltre le attese la bilancia commerciale. Record nel surplus con USA : La bilancia commerciale della Cina continua ad aumentare anche nel mese di giugno , in crescita per il terzo mese consecutivo ed in modo superiore alle attese. A stupire è il dato Record segnato dal ...

Bhaskar Sunkara : Negli USA cresce la voglia di socialismo : Latina, socialista, fresca di laurea in Economia e relazioni internazionali. Alexandria, 28 anni, ha sconfitto nelle primarie un boss del Partito democratico newyorkese come Joseph Crowley, che era ...

USA - tornano a crescere gli ordinativi industriali : Crescono più delle attese gli ordinativi all'industria americani nel mese di maggio. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, gli ordini hanno evidenziato un incremento dello 0,4% ...

USA - continua a crescere l'indice FED di Richmond : Teleborsa, - l'indice Fed di Richmond sul settore manifatturiero cresce per il secondo mese consecutivo dopo il crollo registrato ad aprile. Nel mese di giugno l'indicatore , che sintetizza lo stato ...

USA - cresce numero non etorosessuali : 04.12 Negli Stati Uniti, molte più persone oggi rispetto al passato, quando parlano della loro idendità sessuale, si identificano usando "categorie" diverse da quella di eterosessuale. A dirlo è uno studio realizzato da YouGov, una agenzia di ricerca internazionale. Secondo i dati raccolti, un terzo degli intervistati tra i 18 e i 34 anni, ha detto di non essere eterosessuale. Si tratta del 5% in più delle persone rispetto al 2015.

USA - Empire State Index cresce ancora oltre le attese : Teleborsa, - Si amplia l'indice manifatturiero Empire State di New York, che a giugno si porta a 25 punti dai 20,1 punti del mese prima . Il dato odierno è superiore anche alle attese degli analisti ...

USA - la produttività del settore non agricolo cresce meno delle attese : Teleborsa, - In aumento, ma al di sotto delle stime, la produttività del lavoro americano. La produttività del settore non agricolo in USA ha segnato un aumento dello 0,4% nel 1° trimestre, meno delle ...

USA - tornano a crescere le richieste di mutui : Teleborsa, - Nella settimana terminata il 1 giugno, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un forte aumento del 4,1% rispetto al -2,9% riportato la settimana prima . ...

Fed : Beige Book - economia USA cresce moderatamente : Share FaceBook Twitter Google+ WhatsApp Linkedin Email Print Viber New York, 30 mag. , AdnKronos/Dpa, - L'economia statunitense ha continuato ad espandersi tra aprile e inizio maggio ma un "ritmo moderato". E' quanto emerge dal Beige Book della Federal Reserve nel quale si evidenzia "l'incertezza delle ...