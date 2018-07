Usa | bimbo malato di cancro scrive le sue ultime volontà | il mio funerale sarà una festa

Ong accUsa la Libia : «Donna e bimbo lasciati morire» Foto : Una Foto scioccante in cui si vedono i corpi senza vita di una donna e di un bambino tra i resti di una barca. E rano a bordo di un gommone in difficoltà e l a Libia li avrebbe lasciati morire. Lo ...

Usa - i commoventi desideri di un bimbo malato : Batman e ghiaccioli al funerale : Usa, i commoventi desideri di un bimbo malato: Batman e ghiaccioli al funerale Usa, i commoventi desideri di un bimbo malato: Batman e ghiaccioli al funerale Continua a leggere L'articolo Usa, i commoventi desideri di un bimbo malato: Batman e ghiaccioli al funerale proviene da NewsGo.

Usa - bimbo di 4 anni trova la pistola del padre sotto al divano e si spara : Ma mentre gli adulti si interrogano e polemizzano sulla politica delle 'armi facili', negli Usa i bambini continuano a morire. Stavolta è toccato a Justin jr., ma poteva succedere alla sua sorellina ...

CUNEO - INVESTITO DAL TRATTORE GUIDATO DAL NONNO : MORTO BIMBO DI 6 ANNI/ Incidente caUsato da manovra sbagliata : CUNEO, INVESTITO dal TRATTORE GUIDATO dal NONNO: MORTO BIMBO di 6 ANNI. L'Incidente durante una manovra nel cortile dell'azienda di famiglia, l'uomo è sotto choc in ospedale.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 15:51:00 GMT)

Bimbo di 10 anni - torturato e ucciso dalla madre perché gay/ La zia : “Anthony abUsato da mamma e compagno” : Un bambino di 10 anni, Anthony Avalos è stato ucciso dalla madre e dal fidanzato di quest'ultima dopo aver confessato di essere gay. torturato e lasciato senza cibo per giorni.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 10:45:00 GMT)

Usa - bimbo trova una pistola sul divano esposto all'Ikea e spara : nessun ferito : Un bambino dell'Indiana Usa si è seduto con alcuni amici su un divano esposto all'Ikea ed ha trovato una pistola carica. Il piccolo, per gioco, ha premuto il grilletto, sparando almeno un colpo [VIDEO]. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. L'episodio è avvenuto nello store Ikea di Fishers, cittadina alla periferia di Indianapolis. Sebbene il gesto del minorenne di cui non è stata rivelata l'eta' non abbia causato feriti, il negozio è ...

Usa : bimbo trova pistola carica su divano Ikea - spara un colpo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa. Bimbo autistico di 6 anni scompare di casa : trovato morto affogato in un lago : I genitori del piccolo Dalton Robertson avevano chiuso tutte le porte di casa, nei pressi di Dallas, ma il piccolo avrebbe trovato una chiave e si sarebbe allontanato. Qualche ora dopo il suo corpicino è stato trovato dai sommozzatori in uno stagno poco distante.Continua a leggere