Usa | arrestata donna russa accusata di spionaggio | Era attivista della Nra la lobby

Una donna russa è stata arrestata negli Stati Uniti con l’accUsa di spionaggio : Mariia Butina, una donna russa di 29 anni, è stata arrestata negli Stati Uniti con l’accusa di aver portato avanti un tentativo segreto di influenzare la politica americana. Butina viveva a Washington DC, era un’attivista a favore delle armi ed The post Una donna russa è stata arrestata negli Stati Uniti con l’accusa di spionaggio appeared first on Il Post.

Usa - arrestata la pornostar Stormy Daniels. L’avvocato su Twitter “Combatteremo le false accuse” : Stephanie Clifford, la pornostar conosciuta come Stormy Daniels, è stata rilasciata su cauzione – di 6mila dollari- a Columbus, in Ohio, dopo essere stata arrestata mentre si esibiva sul palco del Sirens Gentlemen’s Club. È stata accusata di aver permesso a un cliente di toccarla, in modo non sessuale, durante lo spettacolo, violando così le leggi dello Stato. “Ho appena ricevuto la notizia che la mia cliente è stata arrestata ...

Arrestata Stormy Daniels - la pornostar accUsatrice di Trump : «Si faceva toccare dai clienti in uno strip club» : Arrestata Stormy Daniels, la pornostar che dice di aver avuto una relazione con Donald Trump nel 2006. E' stata fermata in un locale notturno dell'Ohio per avere permesso ad alcuni clienti di...

RagUsa - furto al supermercato : arrestata albanese : furto in un supermercato al centro storico superiore di Ragusa. La Polizia della Sezione Volanti arresta cittadina albanese.

Usa : donna su Statua liberta' per 'liberare bimbi migranti'. Arrestata : Dopo circa tre ore, due agenti legati con una fune sono riusciti a raggiungere e a bloccare una donna che si era arrampicata sulla base della Statua della libertà, dopo che sette attivisti sono stati ...

