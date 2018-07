romadailynews

: Urbanistica, Zingaretti: 2,6mln per recupero Monti San Paolo-Monte Cugno: Urbanistica… - romadailynews : Urbanistica, Zingaretti: 2,6mln per recupero Monti San Paolo-Monte Cugno: Urbanistica… -

(Di martedì 17 luglio 2018): 2,perSannel X Municipio La Giunta regionale ha approvato questa mattina il progetto del toponimo di ‘San’, nel Municipio X del Comune di Roma, per ilurbanistico delle aree periferiche ex abusive. Gli interventi di riqualificazione del nucleo edilizio prevedono un investimento di 2,6 milioni di euro per la realizzazione di opere pubbliche primarie e per la creazione di un parco attrezzato di 1,5 ettari. Questo toponimo non ha ricevuto osservazioni durante la fase di pubblicazione e rispetta integralmente i perimetri indicati nel PRG di Roma Capitale. Con il toponimo di ‘San’ la Regione ha approvato 8 toponimi, tra cuiMigliore, Palazzo Margana, Fosso San Giuliano, Fosso San Giuliano 2, Finocchio Valle della Morte, Colli della ...