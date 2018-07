Bari - Uomo armato si barrica in casa : Momenti di grande apprensione a Palo del Colle, nel Barese, dove secondo il Corriere della Sera un uomo armato di fucile si è barricato in casa insieme alla zia. La donna, stando a quanto scrive sempre il Corsera, sarebbe...

Uomo si barrica in casa con un fucile : Bari, 17 lug. (Adnkronos) – Un Uomo di 40 anni si è barricato in casa in via Bovio a Palo del Colle, in provincia di Bari, armato di fucile. Con lui ci sarebbe la zia. Sul posto sono accorsi carabinieri, polizia locale e personale del 118, oltre a un negoziatore delle forze dell’ordine.L'articolo Uomo si barrica in casa con un fucile sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Monza - Uomo si cosparge di benzina e si barrica in ospedale : bloccato con gli idranti : Monza, uomo si cosparge di benzina e si barrica in ospedale: bloccato con gli idranti Monza, uomo si cosparge di benzina e si barrica in ospedale: bloccato con gli idranti Continua a leggere L'articolo Monza, uomo si cosparge di benzina e si barrica in ospedale: bloccato con gli idranti proviene da NewsGo.

Usa - Uomo si barrica in un appartamento e fa fuoco : area circondata dagli agenti : La sparatoria a Panama City, nello stato della Florida. Molti testimoni hanno udito numerosi colpi di arma da fuoco che sembravano provenire anche da armi automatiche. L'uomo che si è barricato era già ricercato dagli agenti per un morte sospetta avventura poco prima.Continua a leggere