Unione europea e Giappone firmano storico accordo di libero scambio

Migranti - l'Unione europea dice no a Salvini : 'La Libia non è un porto sicuro' : ' Cambiare la normativa e rendere i porti libici porti sicuri ' . E' il progetto del vicepremier e ministro dell'Interno matteo Salvini, intervenuto a Mosca. ' C'è questa ipocrisia di fondo in Europa ...

Migranti - l'Unione europea dice no a Salvini : «La Libia non è un porto sicuro» : «Cambiare la normativa e rendere i porti libici porti sicuri». E' il progetto del vicepremier e ministro dell'Interno matteo Salvini, intervenuto a...

Trump considera l’Unione europea «un nemico» : L'ha detto in un'intervista a CBS News, citando una presunta rivalità commerciale The post Trump considera l’Unione Europea «un nemico» appeared first on Il Post.

Trump : “Unione europea è nostro nemico. In parte anche Russia e Cina”. Tusk : “Fake news. Usa e Ue sono migliori amici” : Un’intervista rilasciata da Donald Trump alla Cbs costringe alla replica via twitter Donald Tusk. Nel giorno in cui Theresa May racconta alla Bbc che il presidente degli Stati Uniti d’America le avrebbe consigliato di “fare causa all’Unione Europea” i rapporti tra Usa e Ue sono messi ulteriormente in dubbio direttamente dallo stesso Trump. Nell’intervista rilasciata al network americano l’inquilino della Casa ...

Brexit - Theresa May : “Trump mi ha detto di fare causa all’Unione europea” : Il primo ministro britannico, Theresa May, parlando con la Bbc, ha affermato che il presidente Usa, Donald Trump, durante la sua visita in Gran Bretagna, le ha detto di «fare causa all’Unione europea» invece di continuare a negoziare per la Brexit....

Trump ha consigliato a Theresa May di fare causa all’Unione europea - su Brexit : La prima ministra britannica Theresa May ha incontrato venerdì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, impegnato questo weekend in una visita ufficiale in Regno Unito. Durante una conferenza stampa congiunta, Trump aveva detto di aver dato un consiglio a The post Trump ha consigliato a Theresa May di fare causa all’Unione Europea, su Brexit appeared first on Il Post.

C’è anche chi vuole entrarci - nell’Unione Europea : I paesi dei Balcani ci provano da anni, facendo anche progressi per soddisfare i requisiti: ma secondo alcuni il vero ostacolo sono i paesi già membri The post C’è anche chi vuole entrarci, nell’Unione Europea appeared first on Il Post.

Trump 'cavalca' Brexit e migranti per sgretolare l'Unione europea : Poi la mira nell'intervista si è spostata sulla Ue , non solo per la disputa commerciale in corso, ma anche per la sua politica sull'immigrazione, che il presidente giudica suicida. Durante la ...

Trump cavalca Brexit e migranti per sgretolare l’Unione europea : Si scrive sgarbo a Theresa May, ma si legge attacco all’Europa. Dai commerci all’immigrazione, prendendo di mira i valori fondanti che l’hanno tenuta insieme dalla fine della Seconda guerra mondiale, proprio alla vigilia del controverso vertice col russo Putin. Così vanno interpretate le parole del presidente Trump durante la sua tappa di ieri in G...

"L'Unione europea deve rispondere in modo alternativo ai populismi del cosiddetto asse dei volenterosi". Intervento di Maurizio Acerbo : Sono parole che rimandano a tempi cupi quelle riecheggiate ad Innsbruck nel siglare l'accordo fra i ministri dell'Interno di Germania, Austria e Italia, per bloccare l'arrivo di migranti. Lo hanno ...

Il Programma COSME dell'Unione europea : fondi disponibili per piccole e medie imprese : Per dare il giusto riconoscimento al ruolo centrale che le piccole e medie imprese (PMI) hanno all'interno dell'Unione Europea, nel 2014 è stato lanciato COSME, un Programma dell'UE per la competitività delle imprese e delle PMI. Il Programma ha una durata di 6 anni: si concluderà nel 2020 e prevede 2,3 miliardi di euro di fondi da distribuire tra le piccole e medie imprese dei paesi dell'Unione con lo scopo di promuovere l'imprenditoria e ...

Unione europea taglia stime Pil dell'Italia : «Incertezza politica pesa sulla crescita» : La Commissione Ue rivede al ribasso le stime sul pil dell'Italia: per il 2018 vengono limate a 1,3% (da 1,5% previsto a maggio) e nel 2019 a 1,1% (da 1,2% di maggio). «Sebbene...